Du lịch
Điểm đến Lễ hội Khách sạn/Resort Tour mới

Nga: Thăm không gian kiến trúc gỗ độc đáo ở Suzdal

Nơi đây tập trung các kiến trúc gỗ cổ từ thế kỷ 18-19 từ nhiều nơi trên cả nước trong một không gian xanh trong lành tưởng như không hề có dấu ấn của thời hiện đại.

Theo dõi VietnamPlus

Bảo tàng Kiến trúc Gỗ và Đời sống Nông dân tọa lạc bên con sông Kamenka ở thành phố Suzdal, một trong các điểm dừng chân của tour du lịch Vòng tròn Vàng nổi tiếng ở nước Nga.

Nơi đây tập trung các kiến trúc gỗ cổ từ thế kỷ 18-19 từ nhiều nơi trên cả nước trong một không gian xanh trong lành tưởng như không hề có dấu ấn của thời hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bảo tàng #Kiến trúc Nga