Ngân hàng số Cake by VPBank và MISA hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 12/8/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng số Cake by VPBank và Công ty Cổ phần MISA ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện hệ sinh thái tài chính số dành riêng cho nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể.

Thông qua thỏa thuận này, hai bên sẽ phối hợp triển khai các sản phẩm tín dụng được thiết kế riêng biệt, đơn giản và thuận tiện cho khách hàng sử dụng nền tảng của MISA, dựa trên năng lực cấp tín dụng nhanh chóng, linh hoạt và công nghệ tài chính hiện đại của ngân hàng số Cake.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng phát triển các giải pháp tài chính toàn diện như tài khoản thanh toán, tiết kiệm, thanh toán thẻ và chấp nhận thanh toán thẻ dành cho khách hàng của MISA - đặc biệt là nhóm đang sử dụng các sản phẩm như meInvoice, MISA eShop, AMIS Kế toán và CukCuk.

Theo số liệu từ Bộ Tài Chính, năm 2024 Việt Nam có 5,2 triệu hộ/cá nhân kinh doanh, chiếm khoảng 30% GDP cả nước. Khu vực này được coi là "xương sống" trong nhiều ngành, lĩnh vực, từ công-nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ… và nổi bật nhờ tính đa dạng và dễ thích nghi với biến động thị trường.

Là ngân hàng thuần số dẫn đầu thị trường hiện nay, nổi bật với ứng dụng sâu rộng AI vào toàn trình dịch vụ sản phẩm, Cake tin tưởng việc hợp tác với nền tảng cung cấp dịch vụ hàng đầu cho cá nhân và hộ kinh doanh hiện nay như MISA, sẽ đem đến giải pháp tối ưu nhất để tiếp cận tài chính, nguồn vốn linh hoạt, được cá nhân hóa hữu hiệu… cho hàng triệu khách hàng này.

Ông Nguyễn Hữu Quang - CEO Ngân hàng số Cake chia sẻ: “MISA là đối tác chiến lược giúp Cake mở rộng khả năng phục vụ nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể - một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Việc kết nối nền tảng công nghệ giữa hai bên sẽ giúp mở khóa giải pháp tài chính số hiệu quả, minh bạch và thuận tiện hơn cho người kinh doanh trên khắp vùng miền của Việt Nam.”

Bà Nguyễn Thị Ngoan - Giám đốc Tài chính MISA kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần JETPAY, cũng cho biết: “MISA và Cake sẽ chia sẻ cùng một tầm nhìn, đó là đem công nghệ và dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với mọi cá nhân và doanh nghiệp, giúp việc tiếp cận vốn, thanh toán và quản lý tài chính trở nên nhanh chóng - an toàn - thuận tiện. Sự kết hợp giữa 2 nền tảng công nghệ cùng hệ sinh thái doanh nghiệp của MISA với năng lực tài chính-ngân hàng số của Cake sẽ mở ra những giải pháp mới, mang lại giá trị thiết thực, đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể.”

Tính đến hiện tại, Cake đã có mặt trong nhiều sản phẩm số trên các lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ, thương mại điện tử, giao thông, viễn thông… chứng minh năng lực kết nối linh hoạt, an toàn và nhanh chóng, có khả năng mở rộng mạng lưới tài chính toàn diện đến hàng chục triệu người dân trên cả nước./.

