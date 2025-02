Ngành Thuế quyết liệt triển khai công tác thu vượt dự toán tối thiểu 10%

“Ngành Thuế cần quyết liệt triển khai công tác thu, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025, đảm bảo vượt dự toán ở mức cao nhất và tăng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2024.”

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong buổi gặp mặt đầu Xuân Ất Tỵ.

Ngành Thuế phấn đấu đạt vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2025 Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đưa ra những chỉ đạo quan trọng, định hướng cho ngành Thuế giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động và bộ máy quản lý đang trong quá trình tinh gọn.

Trong năm 2024, tổng thu ngân sách do Cơ quan Thuế quản lý đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, vượt 17,9% dự toán, tăng 15% so với năm 2023. Trong đó, số thu từ thương mại điện tử đạt 116 nghìn tỷ đồng và tăng 20% so với năm 2023. Bên cạnh đó, ngành Thuế đã có những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số và được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong ngành tài chính. Trong đó, ứng dụng Etax Mobile là 1 trong 5 ứng dụng được VTV Award (cùng VneID, 5G, CMC Cloud) lựa chọn đề cử cho hạng mục “Ứng dụng chuyển đổi số ấn tượng của năm.” Trên cơ sở đó, ngành Thuế đã đóng góp vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, năm 2025 được dự báo sẽ nhiều khó khăn và áp lực tác động đến nền kinh tế trong nước do tình hình thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp. Bên cạnh đó, đất nước trước những thay đổi mạnh mẽ trong công tác tổ chức bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn.

Tuy nhiên, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng ngành Thuế sẽ tiếp tục kiên định, quyết tâm vượt qua và hứa hẹn sẽ tạo nên bước đột phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị toàn ngành Thuế nhanh chóng chuyển vào trạng thái công việc để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Cụ thể là quyết liệt triển khai công tác thu, chống thất thu ngân sách đảm bảo vượt dự toán ở mức cao nhất; Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; Tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý thuế ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thuế, quản lý chặt chẽ, chống thất thu thuế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục bước trên hành trình cải cách đồng bộ, chuyển đổi số đồng bộ, bộ máy tinh gọn để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và ngành Tài chính triển khai hướng đến “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.’ Ông nhấn mạnh đây là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cam kết hành động, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm trong năm 2025 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước./.