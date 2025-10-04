Ngành tôm Indonesia chao đảo vì sự cố nhiễm chất phóng xạ Cesium-137

Ngành công nghiệp tôm Indonesia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi một lô hàng xuất khẩu sang Mỹ bị phát hiện nhiễm chất phóng xạ Cesium-137.

Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín quốc tế mà còn đe dọa trực tiếp sinh kế của hàng triệu người dân trong ngành.

Báo cáo của Hiệp hội người nuôi tôm Indonesia cho biết vụ việc đã gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng đến toàn ngành. Khả năng tiêu thụ và chế biến tôm trong nước sụt giảm 30-35%, trong khi giá tôm tại nhiều vùng giảm mạnh tới 35%. Điều này khiến hàng triệu hộ gia đình từ khâu nuôi trồng đến chế biến, xuất khẩu đang đứng trước nguy cơ mất kế sinh nhai.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã đưa công ty PT Bahari Makmur Sejati (BMS) - đơn vị sở hữu lô hàng nhiễm phóng xạ - vào "danh sách đỏ."

FDA cũng đã cảnh báo người tiêu dùng, nhà phân phối và nhà bán lẻ Mỹ không được tiêu thụ, kinh doanh hay phục vụ tôm đông lạnh từ công ty này. Hiện đã có ít nhất 10 nhãn hàng liên quan đến BMS bị ảnh hưởng.

Là nhà xuất khẩu tôm lớn thứ 5 thế giới với 6% thị phần toàn cầu, Indonesia dự kiến xuất khẩu 215.000 tấn tôm, trị giá 1,7 tỷ USD, trong đó thị trường Mỹ chiếm tới 63,7%, tiếp theo là Nhật Bản. Tuy nhiên, sự cố này đã khiến các nhà nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, tạm ngừng nhập khẩu trong khi chờ kết quả kiểm định về độ an toàn của tôm Indonesia.

Trước tình hình nghiêm trọng, Chính phủ Indonesia đã thành lập tổ công tác đặc biệt để xác định phạm vi khu vực nhiễm phóng xạ tại khu công nghiệp gần Jakarta, đồng thời phối hợp với cơ quan năng lượng hạt nhân để kiểm soát sự cố./.

