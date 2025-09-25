Nghi phạm xả súng tại Mỹ mang động cơ chính trị

Một vụ xả súng đã xảy ra tại cơ sở Cục Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở thành phố Dallas, bang Texas vào sáng 24/9, khiến một người đang bị giam giữ thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trước khi nghi phạm tự sát.

Theo các nguồn thông tin từ cơ quan chức năng, nghi phạm được xác định là Joshua Jahn, 29 tuổi, đã nổ súng từ một mái nhà gần đó vào cơ sở ICE.



Giám đốc FBI Kash Patel cho biết, các viên đạn thu được tại hiện trường có khắc dòng chữ "ANTI-ICE" (Chống ICE), cho thấy động cơ chính trị có thể là nguyên nhân của vụ tấn công.

Joe Rothrock, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI Dallas, xác nhận đây là "một hành động bạo lực có mục tiêu."



Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), nghi phạm đã bắn "không phân biệt đối tượng" vào tòa nhà ICE, bao gồm cả một chiếc xe van chở người bị giam giữ. Người phát ngôn ICE Tricia McLaughlin xác nhận không có nhân viên ICE nào bị thương trong vụ việc.



Bộ Ngoại giao Mexico cho biết một trong số những người bị thương là công dân Mexico, hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Lãnh sự quán Mexico đã liên hệ với gia đình nạn nhân để hỗ trợ.



Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng về vụ việc trên mạng xã hội, gọi đây là hành động "đáng khinh" và kêu gọi đảng Dân chủ "chấm dứt ngay lập tức những phát ngôn chống lại ICE và lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ."

Ông Trump cũng thông báo sẽ ký sắc lệnh hành pháp trong những ngày tới để "phá vỡ các mạng lưới khủng bố trong nước".

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ra tuyên bố gọi vụ xả súng là "khủng khiếp" và "hèn nhát", đồng thời khẳng định Texas sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan liên bang để giam giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp./.

