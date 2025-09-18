Phát biểu nhạy cảm về Charlie Kirk, talkshow Jimmy Kimmel Live! bị cấm sóng

Kênh truyền hình ABC tối 17/9 thông báo ngừng phát sóng vô thời hạn chương trình “Jimmy Kimmel Live!” sau những phát ngôn gây tranh cãi của người dẫn chương trình về nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người bị sát hại tuần trước trong một vụ xả súng tại một trường đại học ở bang Utah.

Trong phần mở đầu chương trình tối 15/9, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel ám chỉ Tyler Robinson - nghi phạm sát hại Kirk - có liên hệ với phong trào MAGA (Make America Great Again) của cựu Tổng thống Donald Trump.

Quyết định của ABC được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr cho rằng giấy phép phát sóng của ABC có nguy cơ bị xem xét lại.

Ông Carr lên án phát ngôn của Kimmel và cảnh báo: “Các công ty có thể chọn cách xử lý Kimmel, nếu không FCC sẽ phải hành động."

Tập đoàn Nexstar Media Group - đang chờ FCC phê duyệt thương vụ sáp nhập trị giá 6,2 tỷ USD với Tegna - trước đó cho biết toàn bộ các đài truyền hình trực thuộc và liên kết với ABC sẽ ngừng phát sóng chương trình này “trong tương lai gần."

Chủ tịch mảng phát sóng của Nexstar, Andrew Alford, nêu rõ: “Phát ngôn của ông Kimmel về cái chết của ông Kirk là... thiếu nhạy cảm trong bối cảnh chính trị hiện nay. Tiếp tục để ông Kimmel xuất hiện trên sóng không phù hợp với lợi ích công chúng tại các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ."

ABC là công ty con của Tập đoàn Disney./.

Mỹ buộc tội nghi phạm sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk Công tố viên hạt Utah cho biết Robinson đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có tội cản trở công lý, nổ súng gây thương tích nghiêm trọng, mua chuộc nhân chứng và phạm tội bạo lực trước mặt trẻ em.