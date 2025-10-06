Nghị quyết 57-NQ/TW: Động lực để Quảng Ninh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong bốn nghị quyết trụ cột, là nền tảng thể chế quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Với Quảng Ninh, việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để tỉnh bứt phá, khẳng định vai trò cực tăng trưởng chiến lược ở phía Bắc.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Quảng Ninh hướng tới trở thành một trong những tỉnh tiên phong, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực chính cho tăng trưởng; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân… xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiệm vụ này đã được cụ thể hóa bằng nhiều chỉ tiêu và con số, nổi bật là: Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 18%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 30% và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%. Đây được đánh giá là những chỉ tiêu cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.

Để đạt mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 15/1/2025 về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch 534-KH/TU ngày 7/5/2025 về chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2028; Kế hoạch 538-KH/TU ngày 19/5/2025 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 33 văn bản nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, bao gồm ba Quyết định tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/5/2025, tỉnh tổ chức Hội nghị toàn tỉnh về xây dựng và khai phá dữ liệu lớn (Big data), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet kết nối vạn vật (IoT), phát triển hạ tầng số cho phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thu hút hơn 5.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia; tăng cường truyền thông về nghị quyết trên các hạ tầng, bản tin thời sự của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh; phát hành 2.560 ấn phẩm pano, tờ rơi; đăng tải 1.050 tin, bài trên các trang fanpage,, đưa tinh thần nghị quyết tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Đặc biệt, 100% xã, phường, đặc khu của tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết gắn với tình hình, điều kiện cụ thể. Xuất hiện nhiều điểm sáng trong giai đoạn đầu triển khai nghị quyết như đặc khu Vân Đồn, phường Bãi Cháy, Hoàng Quế, xã Tiên Yên, Ba Chẽ… với cách làm hay, hiệu quả.

Quảng Ninh xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số PII 2025. (Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh hoàn thành 30/75 nhiệm vụ trọng tâm của năm. Sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đã đưa tỉnh vươn lên xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025, đồng thời dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng.

Quảng Ninh cũng duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06, với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện toàn trình và 96,2% dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh hoàn thành vượt mức mục tiêu cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, đạt 95%.

Hạ tầng số được tăng cường với việc đưa vào vận hành Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và hoàn thành kết nối 15 Cơ sở dữ liệu quốc gia. 100% cơ sở giáo dục triển khai học bạ số và 22 cơ sở y tế áp dụng bệnh án điện tử. Hơn 10.000 lượt cán bộ cũng được đào tạo về ứng dụng AI.

Đặc biệt, 54/54 xã, phường và đặc khu của tỉnh đã hoàn thành toàn bộ 16/16 chỉ tiêu giai đoạn 1 của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc đạt “xanh 100%” theo đánh giá của Trung ương cho thấy Quảng Ninh không chỉ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp số mà còn tạo nền tảng vững chắc để tỉnh bước vào giai đoạn tiếp theo với mục tiêu cao hơn./.

