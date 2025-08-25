Ngoại trưởng Ukraine lên án Hungary kêu gọi ngừng tấn công

RIA Novosti đưa tin Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã phản ứng gay gắt trước lời kêu gọi của Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto yêu cầu Kiev ngừng đe dọa Budapest và tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Trước đó, ông Szijjarto kêu gọi Ukraine chấm dứt các hành động đe dọa Budapest và tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nguồn cung năng lượng, coi đây là sự xâm phạm chủ quyền của Hungary.

Ông Sybiha viết trên mạng xã hội X: “Tôi sẽ trả lời theo cách của người Hungary. Không cần ai chỉ đạo Tổng thống Ukraine phải làm gì hay nói gì, và khi nào. Ông ấy là Tổng thống Ukraine, không phải của Hungary. An ninh năng lượng của Hungary nằm trong tay chính các bạn. Hãy đa dạng hóa và độc lập khỏi Nga, giống như phần còn lại của châu Âu."

Hôm 22/8, ông Szijjarto cho biết nguồn cung dầu qua đường ống Druzhba tới Hungary đã bị ngừng lần thứ ba trong thời gian gần đây do các cuộc tấn công của Ukraine. Việc cung cấp cho Slovakia cũng bị gián đoạn.

Do đó, Slovakia và Hungary đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu về việc gián đoạn nguồn cung qua Druzhba do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời yêu cầu bảo đảm an ninh cho tuyến năng lượng này./.

