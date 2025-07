Người dân Quảng Ninh chủ động phòng, chống bão số 3 Wipha

Trước diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số 3 Wipha, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nhiều phương án để phòng, chống bão nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra khi đổ bộ vào đất liền.

Rút kinh nghiệm những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra, bà Phạm Thị Hiên, Khu 1, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Khi nghe tin cơn bão số 3 Wipha lần này cũng khá lớn, gia đình đã chủ động chằng, gia cố lại bè nuôi cá; đồng thời theo dõi sát diễn biến cơn bão, chủ động lên bờ để tránh trú."

Cũng như bà Hiên, anh Nguyễn Văn Ánh, phường Yên Thanh, tỉnh Quảng Ninh chủ động đưa tàu về nơi an toàn để tránh trú. Anh Ánh chia sẻ: "Nghe tin cơn bão sẽ gây ảnh hưởng vào Quảng Nin, tôi đã cho tàu chạy về bờ từ sáng sớm nay và bây giờ cho chạy về âu để tránh trú. Đồng thời thả neo, chằng dây cho chắc để tránh tàu bị rung lắc, va chạm khi gặp gió to. Nhiều vật dụng trên tàu cũng được mang lên bờ cho an toàn. Mình phải chủ động và đặt an toàn lên trên hết, tạnh mưa và bão tan gia đình mới lại ra khơi tiếp."

Nhanh tay bơm nước vào thùng nhựa và các túi bóng lớn để gia cố lại mái tôn, 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn, Khu 3, phường Hà An chia sẻ: "Năm ngoái khi bão Yagi vào gia đình bị thiệt hại nhiều, toàn bộ mái tôn bay hết. Rút kinh nghiệm khi nghe tin cơn bão số 3 này cũng rất mạnh chúng tôi bơm nước vào túi nhựa lớn và xô nhựa để đè lên mái tôn tránh gió làm bật mái. Khi bão tan lại rút nước ra rất dễ dàng và cất đi cho lần sau."

"Không chủ quan, chủ động phòng chống sẽ giảm bớt thiệt hại do cơn bão gây ra. Chỉ cần những dụng cụ tự làm như bao cát, túi đựng nước, hay dùng dây chằng mái tôn sẽ giảm tác động của gió lên mái, tránh bay mái tôn. Gia đình cũng chủ động cắt tỉa cành cây, hạ các chậu cảnh trên cao xuống, kiểm tra các cánh cửa và đường điện trong nhà," anh Hoàng Văn Tú, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, người dân đã chủ động gia cố mái tôn, mái nhà, chằng chống lại bè nuôi hải sản, đưa tàu đánh bắt cá về âu tránh trú an toàn.

Các tàu đánh cá tránh trú bão tại khu vực bến Chanh, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Các tàu du lịch cũng được đưa về khu vực tránh trú. Tại khu vực biển cột 5, phường Hạ Long, một số tàu chở hàng cũng được đưa về đây để tránh trú. Quảng Ninh với vùng biển rộng, cùng gần 6.200 tàu cá các loại nên công tác phòng, chống từ sớm, từ xa là rất quan trọng.

Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đã ban hành công văn khẩn về việc tạm dừng cấp phép rời cảng, bến đối với các phương tiện vận chuyển khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Văn phòng Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh) cũng có yêu cầu cụ thể đến các đơn vị chức năng, trong đó Cảng vụ đường thủy nội địa phải thông báo tình hình bão cho khách du lịch, chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp để tránh tình trạng ùn ứ tại các khu du lịch biển nếu xảy ra tình huống cấm biển.

Các địa phương ven biển được yêu cầu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các khu tránh trú và điểm du lịch; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án để ứng phó với bão và mưa lớn.

Công tác trực ban phải được tổ chức nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo tiếp theo của Trung ương và của tỉnh./.

Ứng phó với bão số 3: Quảng Ninh tạm dừng cấp phép rời cảng đối với tàu khách Kể từ ngày 20/7/2025, toàn bộ các tàu khách du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cũng như các tàu vận chuyển khách đi các tuyến đảo, giữa các đảo tạm ngừng được cấp phép rời cảng.