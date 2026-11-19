Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) vừa có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu lập kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết theo tuần tại gói thầu số QL2-XL thuộc Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì.

Theo đó, ngày 11/11/2026, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu lập kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết theo tuần tại gói thầu số QL2-XL. Tuy nhiên, đến nay, liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam-Công ty Cổ phần Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành An-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh và xây dựng Thành Hưng-Công ty Hồng Hà không thực hiện.

Căn cứ hợp đồng được ký kết, chủ đầu tư yêu cầu Công ty Cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam với vai trò là thành viên đứng đầu liên danh tổ chức làm việc với các thành viên còn lại, thống nhất việc lập tiến độ thi công tổng thể, kế hoạch thi công và tiến độ thi công chi tiết theo tuần/tháng đối với từng hạng mục công trình, từng mũi thi công, bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 27/1/2027.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy nhấn mạnh đối với các hạng mục không thể hoàn thành trước ngày 27/1/2027, liên danh nhà thầu nêu nguyên nhân, lý do chậm trễ để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

“Nếu liên danh nhà thầu không thực hiện, chủ đầu tư căn cứ vào các quy định của hợp đồng có văn bản cảnh cáo,” lãnh đạo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy khẳng định.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính... tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công ngay các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; chủ động huy động nguồn lực để thi công đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao phần mặt bằng còn lại.

Trường hợp các nhà thầu không khẩn trương, không tích cực triển khai thi công để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, không thực hiện đúng theo nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng, Bộ Xây dựng lưu ý chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ hoàn thành chung của dự án./.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, hoàn thành vào tháng 1/2027.

Cắt giảm, điều chuyển khối lượng nhà thầu chậm tiến độ Dự án mở rộng QL2 Chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án mở rộng Quốc lộ 2 qua Phú Thọ.