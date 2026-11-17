Khách hàng của nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ, gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và Capital One, ngày 16/11 (giờ địa phương) phản ánh tình trạng gián đoạn dịch vụ ngân hàng trực tuyến, khiến nhiều người không thể truy cập ứng dụng trên điện thoại hoặc kiểm tra số dư tài khoản.

Một số khách hàng cũng gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền Zelle. Nguyên nhân sự cố hiện chưa được xác định.

Theo trang Downdetector chuyên theo dõi tình trạng gián đoạn dịch vụ trực tuyến, Chase ghi nhận hơn 3.300 báo cáo sự cố.

Bank of America và Wells Fargo có tổng cộng khoảng 1.400 phản ánh tương tự. Khách hàng Capital One cũng thông báo gặp trở ngại khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Nhiều người cho biết không thể mở ứng dụng hoặc truy cập các thông tin tài chính cơ bản. Trên mạng xã hội Reddit, một khách hàng Chase cho biết ứng dụng hiển thị thông báo một số dịch vụ tạm thời không hoạt động và đề nghị người dùng thử truy cập lại sau.

Đại diện Chase xác nhận ngân hàng đang gặp trục trặc kỹ thuật, khiến một số giao dịch mất nhiều thời gian xử lý hơn bình thường. Tuy nhiên, ngân hàng khẳng định khách hàng vẫn có thể truy cập tài khoản và sử dụng tiền trong tài khoản, đồng thời cho biết đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Chase trên mạng xã hội X cũng xác nhận tình trạng gián đoạn và gửi lời xin lỗi vì những bất tiện phát sinh.

Trong khi đó, đại diện Zelle khẳng định hệ thống chuyển tiền của công ty vẫn hoạt động bình thường, đồng thời cho rằng những khó khăn khách hàng gặp phải xuất phát từ các ngân hàng đối tác.

Zelle giải thích dịch vụ được tích hợp thông qua các ngân hàng và nghiệp đoàn tín dụng tham gia hệ thống; người dùng không có tài khoản riêng tại Zelle và công ty không trực tiếp nắm giữ tiền của khách hàng.

Sự cố ngân hàng xảy ra chỉ vài ngày sau khi ngành hàng không Mỹ ghi nhận tình trạng gián đoạn trên diện rộng hôm 13/11, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn.

Giới chức hàng không đang điều tra các vấn đề có thể liên quan đến quá trình nâng cấp thiết bị của nhà thầu hoặc một thiết bị định tuyến dữ liệu bị hư hỏng.

Tuần trước, Microsoft cũng gặp sự cố dịch vụ trên diện rộng, ảnh hưởng đến các nền tảng Outlook và Teams, khiến nhiều doanh nghiệp và cơ quan chính phủ không thể sử dụng các dịch vụ liên lạc trực tuyến trong hơn 24 giờ. Công ty sau đó thông báo đã khôi phục hoạt động của các dịch vụ bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 16/11, Chase vẫn đang xử lý tình trạng giao dịch chậm trễ, trong khi khách hàng của Bank of America, Wells Fargo và Capital One tiếp tục phản ánh những trở ngại khi sử dụng ứng dụng ngân hàng.

Nguyên nhân gây gián đoạn tại các ngân hàng chưa được công bố./.

Giới chức Mỹ rà soát hệ thống ngân hàng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Binance Các chuyên viên giám sát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ đã liên hệ với các ngân hàng, đề nghị cung cấp thông tin về hoạt động bất thường hoặc sự cố gián đoạn dịch vụ.