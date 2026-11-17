Nhật báo Trung Quốc (China Daily) đăng Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Chung một đại dương-Chung một tương lai."

Từ ngày 17-20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, và làm việc song phương tại đây.

Nhân dịp này, Nhật báo Trung Quốc (China Daily) đăng Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Chung một đại dương-Chung một tương lai."

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Thái Bình Dương nối liền những bờ biển, những nền kinh tế và những nền văn hóa đa dạng. Đây là không gian sống, giao lưu và phát triển của các nền kinh tế thành viên APEC cùng các quốc gia trong khu vực.

Chung một đại dương, chung khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên APEC gìn giữ hoà bình, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội phát triển, vì một châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng, bền vững cho các thế hệ mai sau./.