Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Chuyến công tác nhằm thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với Trung Quốc, củng cố vị trí quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, tăng cường trao đổi chiến lược, tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược nói chung và quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Đông, tỉnh Vân Nam nói riêng./.