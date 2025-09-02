Những điểm nhấn từ Lễ diễu binh, diễu hành qua góc nhìn truyền thông Campuchia

Ngày 2/9, các cơ quan báo chí, truyền thông của Campuchia như FRESH News, CNC, Thmeythmey... đồng loạt đăng tải nhiều chủ đề bài viết xoay quanh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, nhấn mạnh quy mô hoành tráng của buổi lễ diễn ra cùng ngày, cũng như ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử ở quốc gia láng giềng cách đây 8 thập kỷ.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bản tin xuất bản ngày 2/9, trang tin FRESH News cho biết Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với cuộc diễu binh quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, cùng quyết định đặc xá cho gần 14.000 phạm nhân.



Hàng vạn người đã tập trung trên các tuyến phố của thủ đô Hà Nội, hầu hết đều mặc áo cờ đỏ sao vàng và giương cao quốc kỳ Việt Nam như một biểu tượng của tinh thần yêu nước.

Tại lễ diễu binh, Việt Nam đã trình làng các loại vũ khí tối tân như xe tăng, tên lửa, trực thăng và máy bay chiến đấu. Ngoài hàng nghìn quân nhân Việt Nam, còn có quân đội từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.



FRESH News lưu ý các nhà lãnh đạo Việt Nam và khách mời quốc tế ngồi xem diễu binh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, sau gần một thế kỷ nằm dưới ách thống trị của thực dân Pháp và sự kiểm soát trong quãng thời gian ngắn của Phát xít Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai.



Trong bài viết cùng chủ đề, trang tin điện tử của Đài truyền hình CNC thuộc Royal Group đề cập đến sự tham dự của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tại sự kiện, cùng thông điệp của người đứng đầu CPP, công bố trên trang Facebook cá nhân vào sáng 2/9, khi ông vừa tham dự sự kiện.



Theo đó, bài viết nhấn mạnh sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình nhằm tưởng nhớ và tri ân tinh thần anh dũng của các chiến sĩ đã đấu tranh vì sự nghiệp chính nghĩa, đồng thời khẳng định “lòng yêu nước và sự hy sinh để giành quyền tự quyết của họ luôn được ghi nhớ và trân trọng.”



Cho rằng Ngày Quốc khánh là ngày khởi đầu của một kỷ nguyên mới, đánh dấu bằng sự kiên cường, đoàn kết và hy vọng, dẫn thông điệp của Chủ tịch CPP Hun Sen, bài viết của CNC nêu rõ: “Ngày Quốc khánh của Việt Nam cách đây 80 năm không chỉ của riêng nhân dân Việt Nam, mà còn là nguồn động lực để các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Campuchia, đứng lên đấu tranh giành độc lập từ chủ nghĩa thực dân. Lễ kỷ niệm cũng là dịp để Việt Nam tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các nhà lãnh đạo lão thành, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và đồng chí của Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc”



Theo truyền thông Campuchia, dưới sự lãnh đạo với tầm nhìn xa trông rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đề ra hai mục tiêu thiên niên kỷ cần đạt được trong tương lai: Trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm lập quốc, nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.



Trong một bài viết liên quan, báo điện tử Thmeythmey cho biết sáng 2/9, Việt Nam đã tổ chức một cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn tại Hà Nội để kỷ niệm 80 năm ngày tuyên bố độc lập vào năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thoát khỏi ách thống trị của Pháp.



Theo Thmeythmey, cuộc diễu hành, với sự tham gia của khoảng 40.000 quân nhân và thường dân, xe tăng, máy bay không người lái và hệ thống tên lửa diễu hành qua các tuyến phố, trong khi trực thăng và máy bay bay lượn trên bầu trời, đã thu hút hàng nghìn công chúng dự khán ở trung tâm thành phố Hà Nội.



Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng trước người dân và quan khách quốc tế. Trong bài phát biểu giữa giờ phút thiêng liêng của sự kiện, người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam bày tỏ sự thành kính tưởng nhớ các bậc tiền nhân, đồng thời khẳng định đất nước Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chuyển mình từ một thuộc địa thành quốc gia độc lập, thống nhất và đang hướng tới phát triển hiện đại.



Bài viết trên trang chủ tiếng Khmer của Thmeythmey mô tả cuộc diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Hà Nội diễn ra trong không khí tự hào dân tộc, với hàng nghìn chiến sĩ Việt Nam đều bước, nhịp nhàng và hô vang khẩu lệnh.



Bên cạnh bài viết trên, Thmeythmey còn chuyển tiếp chương trình phát sóng trực tiếp về sự kiện trọng đại ở Việt Nam trên các nền tảng số của mình, thông qua Fanpage Thmeythmey (tiếng Khmer) và tiếng Anh của báo với tên gọi Cambodianess hay CamNess./.

Lãnh đạo Lào và Campuchia tham quan Triển lãm thành tựu đất nước Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tham quan Triển lãm thành tựu đất nước.