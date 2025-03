Tập đoàn thép Nhật Bản Nippon Steel vẫn muốn mua lại hãng US Steel bất chấp phản đối của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tập đoàn thép Nhật Bản Nippon Steel đang tìm cách hồi sinh kế hoạch mua lại US Steel, "gã khổng lồ: thép của Mỹ, bất chấp tuyên bố hồi đầu tháng của Tổng thống Trump rằng ông chỉ quan tâm đến việc "đầu tư" và cam kết sẽ không cho phép Nippon Steel mua cổ phần chi phối.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba hồi đầu tháng, ông Trump tuyên bố Nippon Steel không còn muốn mua lại US Steel mà chỉ muốn đầu tư vào công ty này.

Tuy nhiên, ngày 25/2, Chủ tịch Nippon Steel, Tadashi Imai, cho biết công ty của ông dự định sẽ đàm phán với các quan chức chính phủ Mỹ trong nỗ lực hồi sinh thương vụ sáp nhập.

Từng là trụ cột của sức mạnh công nghiệp Mỹ, US Steel đã suy giảm trong nhiều thập kỷ. Ngày nay, tập đoàn này thậm chí không còn là nhà sản xuất thép lớn nhất hoặc lớn thứ hai nước Mỹ, chứ đừng nói đến nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới.

Vào tháng 12/2023, US Steel đã đạt được thỏa thuận mua lại Nippon Steel với giá 14 tỷ USD, cùng với hàng tỷ USD đầu tư được hứa hẹn để nâng cấp các nhà máy thép cũ kỹ.

Nhưng thương vụ này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nghiệp đoàn công nhân ngành thép United Steelworkers, đại diện cho khoảng 11.000 trong số 14.000 công nhân Mỹ của công ty. Nghiệp đoàn cho biết họ lo ngại về cam kết dài hạn của Nippon Steel đối với các nhà máy còn lại của công ty.

Ông Lourenco Goncalves, Giám đốc điều hành (CEO) của Cleveland-Cliffs, cũng cho biết ông muốn mua lại US Steel, hứa sẽ chuyển trụ sở công ty của mình đến Pittsburgh, quê nhà của US Steel, và sẽ sử dụng tên US Steel cho công ty sáp nhập. Song, lời đề nghị trước đó của ông Goncalves chỉ là một phần nhỏ so với giá mà Nippon Steel đang chào giá.

US Steel cũng đang đối mặt với các cuộc đàm phán lao động gây tranh cãi vào năm tới với nghiệp đoàn United Steelworkers. Công ty này đã kiện nghiệp đoàn và Cleveland-Cliffs vì đã tìm cách ngăn chặn thương vụ Nippon Steel.

Nhà phân tích thép Timna Tanners của Wolfe Research nhận định kết quả thương vụ rất khó dự đoán. Bà Tanners cho rằng khả năng Nippon Steel mua lại US Steel rất thấp và cho rằng Cleveland-Cliffs không đủ khả năng tài chính để thực hiện lời hứa của CEO.

Mặc dù Ban quản lý US Steel tuyên bố sẽ phải đóng cửa các nhà máy nếu không có thương vụ với Nippon Steel, bà Tanners khẳng định US Steel vẫn có lãi và sẽ càng có lãi hơn với giá thép tăng 20% kể từ khi ông Trump tuyên bố áp thuế thép/.

Thương vụ Nippon Steel-US Steel có thể sắp có bước ngoặt Chủ tịch Nippon Steel cho biết sắp bắt đầu thảo luận với chính phủ Mỹ về những gì họ có thể làm để nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Trump.