Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược:

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Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 20/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: 13 nội dung thảo luận tại Hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn: tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược:

Thứ nhất: nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy Nhà nước;

Thứ hai: quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia;

Thứ ba: xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người;

Thứ tư: chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà Hội nghị phải đạt được./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV TP. Hà Nội
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