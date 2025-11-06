Pháp điều tra thuật toán của TikTok với cáo buộc “xúi giục tự tử”

Viện công tố Paris đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với thuật toán của ứng dụng TikTok sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban điều tra của Quốc hội về những tác động tâm lý của nền tảng này đối với trẻ vị thành niên.

Thông báo của Viện trưởng Viện công tố Paris Laure Beccuau cho biết cuộc điều tra tập trung vào nhiều hành vi vi phạm, trong đó có “tuyên truyền ủng hộ sản phẩm, vật dụng hoặc phương pháp được khuyến nghị như cách để tự kết liễu đời mình."

Trước đó, Hạ nghị sỹ Arthur Delaporte thuộc đảng Xã hội và là Chủ tịch Ủy ban điều tra, cảnh báo sự dễ dàng tiếp cận của trẻ vị thành niên với thuật toán của TikTok có khả năng đẩy những người dễ bị tổn thương nhất đến hành vi tự tử.

Báo cáo viên của Ủy ban hồi tháng 9 đã đề xuất cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và áp dụng giờ giới nghiêm kỹ thuật số đối với nhóm 15-18 tuổi nhằm ngăn chặn “cái bẫy thuật toán," vốn bị coi là nguy hiểm cho thanh thiếu niên.

Cuộc điều tra được giao cho Đội chống tội phạm mạng thuộc Sở cảnh sát Paris. Trong thông cáo gửi các cơ quan truyền thông, TikTok kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, khẳng định ứng dụng này cung cấp hơn 50 tính năng và được thiết kế đặc biệt để đảm bảo an toàn và sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên.

Về phần mình, ông Arthur Delaporte khẳng định sự cần thiết của việc điều tra, làm rõ, cũng như có thể xử lý các sai sót nghiêm trọng của nền tảng này.

Theo Viện công tố Paris, cuộc điều tra nhằm xác định các hành vi liên quan đến “tuyên truyền cổ súy tự tử” - tội danh có thể bị phạt tù 3 năm và phạt tiền 45.000 euro (51.733 USD); “cung cấp nền tảng trực tuyến cho các giao dịch bất hợp pháp có tổ chức," với mức phạt tối đa 10 năm tù và 1 triệu euro (1,15 triệu USD); “làm sai lệch hoạt động của hệ thống xử lý dữ liệu tự động có tổ chức” với mức phạt lên tới 10 năm tù và 300.000 euro (345.000 USD).

Bà Laure Beccuau cho biết thêm rằng các nhà điều tra sẽ xem xét việc thực hiện nghĩa vụ thông báo của nền tảng khi có nghi ngờ về hành vi phạm tội qua trung gian của mình, hoạt động của thuật toán so với cách thức được trình bày cho người dùng, cũng như việc biên tập nội dung, đặc biệt là các nội dung cổ súy hành vi tự tử.

Khi tiến hành nghiên cứu về ứng dụng này, Ủy ban điều tra của Quốc hội Pháp đã ghi nhận một lượng lớn các nội dung độc hại với nhiều video quảng bá tự tử, tự hại bản thân và hình ảnh bạo lực dưới mọi hình thức, được khuếch đại bởi các thuật toán đề xuất mạnh mẽ khiến thanh thiếu niên bị cuốn vào các “bong bóng” nội dung có hại.

Trong phản hồi hồi tháng 9, TikTok bác bỏ cáo buộc của Ủy ban, cho rằng cơ quan này đang quy trách nhiệm cho công ty về những vấn đề mang tính chung của toàn bộ các ngành và xã hội./.

