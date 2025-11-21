Phát hiện quan tài đá thời La Mã 1.700 năm tuổi ở Hungary

Một quan tài đá từ thời La Mã được bảo tồn gần như nguyên vẹn vừa được phát hiện tại phía Bắc thủ đô Budapest của Hungary, mở ra góc nhìn mới về cuộc đời và tầng lớp xã hội của một phụ nữ sống cách đây khoảng 1.700 năm.

Các nhà khảo cổ thuộc Bảo tàng Lịch sử Budapest đã tìm thấy cỗ quan tài bằng đá vôi này trong một cuộc khai quật quy mô lớn tại quận Óbuda - khu vực từng là một phần của Aquincum, đô thị La Mã sầm uất nằm trên biên giới sông Danube.

Điểm đặc biệt của phát hiện này là quan tài được bịt kín hoàn toàn, nắp đá vẫn còn nguyên vẹn, được cố định bằng kẹp kim loại và đổ chì nóng chảy.

Khi mở nắp quan tài, các nhà khảo cổ phát hiện bộ hài cốt nguyên vẹn cùng hàng chục hiện vật bao quanh.

Bên trong quan tài là hai bình thủy tinh hoàn chỉnh, tượng đồng, khoảng 140 đồng xu và nhiều đồ chôn cất theo phong tục La Mã.

Một chiếc trâm cài tóc làm từ xương, một món đồ trang sức hổ phách và dấu vết của vải sợi vàng cùng kích thước bộ xương cho thấy đây nhiều khả năng là mộ của một phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp khá giả.

Trưởng nhóm khai quật. bà Gabriella Fényes, cho biết: “Người chết đã được chôn cất rất cẩn thận. Điều đó cho thấy gia đình dành cho cô rất nhiều tình yêu thương.”

Ngôi mộ nằm trong khu dân cư La Mã bị bỏ hoang từ thế kỷ thứ III và sau đó chuyển thành nghĩa địa.

Gần đó, các nhà khảo cổ còn tìm thấy đường dẫn nước và 8 ngôi mộ khác, nhưng không có ngôi mộ nào giàu hiện vật và nguyên vẹn như chiếc quan tài bịt chì này.

Theo các chuyên gia, số lượng và mức độ tinh xảo của những hiện vật được chôn cùng thiếu nữ giúp khẳng định rằng chủ nhân ngôi mộ thuộc tầng lớp cao trong xã hội.

Điều càng hiếm gặp là quan tài không bị tái sử dụng như thông lệ phổ biến vào thế kỷ thứ 4, thể hiện đây là chiếc quan tài được chế tác riêng cho người quá cố.

Các nhà khảo cổ cũng thu gom khoảng 4cm lớp bùn bên trong quan tài với hy vọng có thể tìm thấy thêm những món đồ nhỏ khác nữa.

Phần hài cốt sẽ tiếp tục được các nhà nhân chủng học phân tích nhằm xác định độ tuổi, tình trạng sức khỏe và gốc gác của người phụ nữ này./.

