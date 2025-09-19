Phó Chủ tịch nước dự Lễ khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc-Điện Biên 2025

Tối 19/9, Lễ khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc-Điện Biên 2025 đã diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với quy mô cấp khu vực nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch, phát huy, khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế du lịch của các địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh đây là sự kiện cấp khu vực với nhiều hoạt động văn hóa-du lịch sôi nổi, phong phú, hấp dẫn, có chiều sâu, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Festival là điểm nhấn nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch, góp phần phát huy, khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của các địa phương.

Đây cũng là dịp để du khách có thêm nhiều trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các dân tộc, cùng bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển du lịch với phương châm “Sản phẩm đặc sắc-Dịch vụ chuyên nghiệp-Thủ tục thuận tiện và đơn giản-Giá cả cạnh tranh-Môi trường vệ sinh sạch và đẹp-Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện."

Các bên cùng thống nhất phương châm trong hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; nâng niu, trân trọng, phát huy, khai thác có hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc, coi đây là tài sản vô giá để phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để các tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, khảo sát, đề xuất và thực hiện dự án đầu tư có quy mô hợp lý, làm động lực để phát triển du lịch Tây Bắc trong giai đoạn mới.

Mục tiêu cốt lõi của Festival là tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình kỳ vọng sẽ kiến tạo một không gian du lịch liên vùng có tính lan tỏa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định những hoạt động tại Festival sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Festival hướng đến việc hình thành hệ thống sản phẩm kinh tế-văn hóa-du lịch đặc trưng cho vùng Tây Bắc mở rộng. Các sản phẩm này sẽ được phát triển dựa trên nền tảng thương hiệu chung, mang tính bản địa sâu sắc nhưng đủ khả năng vươn tầm khu vực và quốc tế.

Thông qua đó, các tỉnh Tây Bắc có thể chủ động tham gia vào chuỗi giá trị du lịch rộng lớn hơn, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm nội địa và tăng trưởng kinh tế địa phương.

Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Kết dải mây trời-Vươn mình Tây Bắc." Xuyên suốt phần nghệ thuật là hành trình dệt nên tấm đại thổ cẩm rực rỡ sắc màu, nơi tinh hoa văn hóa của 6 tỉnh Tây Bắc mở rộng hòa quyện cùng hơi thở năng động của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần khai từ với chủ đề “Dệt họa non ngàn-Âm vang bản sắc” đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vùng trời rực rỡ - nơi những thanh âm nguyên bản của núi rừng Tây Bắc hòa cùng nhịp sống hiện đại. Từ khung cửi khổng lồ đan sắc màu dân tộc, sân khấu mở ra không khí lễ hội rộn ràng, tái hiện khung cảnh sum tụ của các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo là “Rực rỡ Tây Bắc” - biểu tượng của sự vươn mình trong kỷ nguyên mới, nơi những giá trị truyền thống hòa chung nhịp sống hiện đại, kéo gần khoảng cách giữa các vùng văn hóa.

Tây Bắc giữ gìn gốc rễ nhưng không khước từ gió mới, kiên cường bước vào kỷ nguyên số bằng chính bản sắc. Thành phố Hồ Chí Minh - vùng đất của những làn sóng sáng tạo và nội lực đang tiếp nối mạch chảy kinh tế, chia nhịp văn hóa, đưa hơi ấm miền biển cả hòa quyện cùng làn gió mát đại ngàn.

Phần kết “Tây Bắc vươn mình-Cất cánh cùng non sông” thể hiện khát vọng vươn lên, trở thành một điểm sáng hội nhập-mạnh mẽ, tự tin và đầy nội lực. Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Bắc mở rộng đang bắt nhịp với tốc độ phát triển…

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sỹ nổi tiếng như: Thu Minh, Hà Lê, Tăng Duy Tân, Da LAB, Quỳnh Như, Rapper RICA, vũ đoàn TRE…/.

