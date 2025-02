Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm Bệnh viện C Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), chiều 25/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đến thăm Bệnh viện C Đà Nẵng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế, trong đó có Bệnh viện C Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Nghề y là nghề cao quý, biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống. Các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã vượt qua những năm tháng gian khổ, ác liệt trong kháng chiến cứu nước, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào bằng trí tuệ và lòng yêu nước cao cả.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và coi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược. Trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Y tế Đà Nẵng cũng như Bệnh viện C Đà Nẵng là rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang.

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng ngành Y tế Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếo tục phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là 12 nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Bộ Y tế vừa qua.

Cùng với đó là tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng thời, Bệnh viện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của cán bộ trung, cao cấp và của nhân dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng, đặc biệt quan tâm chăm sóc cán bộ cấp cao...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện C Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thiện cho biết đơn vị là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây nguyên và đối tượng khác.

Bệnh viện có 43 khoa, phòng, trung tâm với 737 viên chức, người lao động. Trong suốt gần 70 năm hình thành, phát triển, Bệnh viện C Đà Nẵng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, nỗ lực vượt bậc trong khám, chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp và nhân dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đơn vị được công nhận là bệnh viện hạng 1 Trung ương cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu và vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Chính phủ, Bộ Y tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, viên chức, công chức, người lao động của Bệnh viện; thăm, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Cần Thơ vinh danh 42 Thầy thuốc Ưu tú

Ngày 25/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025) và trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 42 y, bác sỹ, nhân viên y tế có nhiều cống hiến xuất sắc trong giai đoạn 2005-2024.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật của tập thể Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước thành phố Dương Tấn Hiển chúc mừng các y, bác sĩ của Bệnh viện đã nhận được danh hiệu cao quý “Thầy thuốc Ưu tú.” 42 “Thầy thuốc Ưu tú” được vinh danh là 42 tấm gương cống hiến hết mình trong công việc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ông Dương Tấn Hiển nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các dịch vụ y tế chuyên sâu tại Cần Thơ ngày càng phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm y tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đóng góp vào thành tích này có vai trò quan trọng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - bệnh viện cấp chuyên sâu, trực thuộc Bộ Y tế, có uy tín và tầm ảnh hưởng của vùng.

Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nâng cao công suất khám chữa bệnh, tiếp tục phát triển nhiều kỹ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng. Công tác cung ứng thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế cho khám chữa bệnh được bảo đảm.

Ngoài ra, Bệnh viện còn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tăng cường công tác đào tạo và hợp tác quốc tế. Kết quả khảo sát hài lòng của người bệnh: Khu vực nội trú đạt 99,2%; khu vực ngoại trú đạt 99,4% và gần 100% bệnh nhân được khảo sát sẽ quay trở lại điều trị tại Bệnh viện khi có nhu cầu.

Nâng cao trình độ cho đội ngũ y tế

Chiều 25/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các sở, ngành, huyện, thị thành phố tiếp tục dành sự ưu tiên, quan tâm và phối hợp giúp đỡ ngành Y tế Yên Bái trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện về y đức để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn đề nghị ngành Y tế quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện hệ thống y tế theo hướng hiện đại, dự phòng tích cực, chủ động, hiệu quả với quan điểm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh,” “Y tế dự phòng là then chốt, Y tế cơ sở là nền tảng; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là đột phá”. Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng các trạm y tế xã, phường, thị trấn để thực hiện tốt chức năng khám chữa bệnh ban đầu, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba của Chủ tịch nước; 22 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú.”

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Vinh quang người chiến sỹ áo trắngChiều 25/2, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề "Vinh quang người chiến sỹ áo trắng" do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế tỉnh Long An đã đạt được thời gian qua.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ: lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân và năng lực phòng, chống dịch bệnh.

Ngành Y tế tỉnh tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; củng cố y tế cơ sở, phát triển y tế cộng đồng, quản lý tốt các bệnh không lây; xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp; đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu theo định hướng Long An sớm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe kết nối chặt chẽ với hệ thống y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu của ngành Y tế đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân những năm qua./.

