Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình dự lễ đổi tên trường học ở Khánh Hòa

Sáng 23/8, Ủy ban nhân dân xã Bắc Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ công bố Quyết định đổi tên Trường Tiểu học Ninh Sơn thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo chính quyền địa phương và hơn 700 học sinh của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ niềm vui trước cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp của Trường Tiểu học Nguyễn Lựu.

Trường nằm ở vùng đất cách mạng, nơi mà hơn 70 năm về trước, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu cùng các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 59 đã chiến đấu làm nên chiến thắng vang dội tại Vườn Gòn-Đá Bàn. Trận đánh này được Lịch sử Đảng bộ của tỉnh, xã và lịch sử quân sự Việt Nam ghi nhận và biên soạn thành sách, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định: Để làm nên chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn, bên cạnh tinh thần quả cảm, anh dũng của các chiến sỹ Tiểu đoàn 59 là sự hỗ trợ đắc lực, hiệu quả, sự nuôi dưỡng, chở che và đùm bọc của bộ đội và Nhân dân Khánh Hòa.

Từ đó, làm nên danh hiệu và tên tuổi của những người chiến sỹ anh hùng của Tiểu đoàn 59."Hôm nay chúng ta làm một việc rất ý nghĩa, quyết định đặt tên trường là Trường Tiểu học Nguyễn Lựu, để các thế hệ sau, con cháu của chúng ta tiếp bước truyền thống quê hương, tiếp bước truyền thống cha anh, những người đã chiến đấu dũng cảm, ngoan cường cho nền độc lập, tự do của dân tộc, làm nên những chiến thắng vẻ vang, hiển hách của Bắc Ninh Hòa, của Khánh Hòa tại khu căn cứ địa nổi tiếng trong các cuộc chiến đấu," Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn thầy và trò trường Trường Tiểu học Nguyễn Lựu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; giúp học sinh được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, chất lượng cao để trở thành những con ngoan, trò giỏi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước trong tương lai.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi tình hình học tập của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Lựu. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao việc đổi tên trường và khẳng định: Trước thềm năm học mới 2025-2026, Trường Tiểu học Ninh Sơn được đổi tên theo Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu - người có nhiều chiến công xuất sắc tại Căn cứ địa cách mạng Đá Bàn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là một niềm vinh dự, tự hào lớn cho tập thể thầy và trò của nhà trường; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương xã Bắc Ninh Hòa tiếp tục quan tâm, đầu tư cho nhà trường, để trường sớm đạt chuẩn Quốc gia theo đăng ký.

“Việc đổi tên cũng tạo ra động lực mới, đánh dấu chặng đường mới, sự phấn đấu mới trong dạy và học của nhà trường ở thời điểm bối cảnh đất nước, địa phương đang thực hiện chính quyền 2 cấp. Tên trường không chỉ là danh xưng mà còn là nơi ươm mầm tri thức cho thế hệ trẻ, đảm bảo các cháu học sinh đủ điều kiện ngoan và giỏi, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Được biết, sau khi lấy ý kiến của phụ huynh và các cơ quan ban, ngành trong tỉnh, ngày 8/8/2025, Ủy ban nhân dân xã Bắc Ninh Hòa đã ra Quyết định số 888/QĐ- CTUBND về việc đổi tên Trường Tiểu học Ninh Sơn thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu, đáp ứng nguyện vọng của nhà trường và nhân dân.

Thầy Trần Trọng Đỗ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Lựu cho biết: Được mang tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu là niềm vinh dự, lòng tự hào, đồng thời là giá trị kết nối, giáo dục cho các thế hệ học sinh nhà trường hôm nay và mai sau, luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng của dân tộc ta.

“Năm học 2025 -2026, Trường Tiểu học Nguyễn Lựu có 703 học sinh ở các khối lớp từ 1 đến 5. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường cam kết ra sức phấn đấu thi đua học tốt, dạy tốt, quyết tâm đạt đủ điều kiện về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục để trường sớm đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1,” Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Dịp này, gia đình của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu cũng trao tặng 703 suất quà cho học sinh của nhà trường, bao gồm cặp sách và đồ dùng học tập; cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và trang bị phòng máy vi tính với 25 đầu máy, phục vụ cho công tác dạy học tại nhà trường.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Di tích Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn-Đá Bàn./.

