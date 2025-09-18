Thủ tướng nhấn mạnh phải lấy phòng ngừa là chiến lược, cơ bản, lâu dài, quyết định; ứng phó là cấp bách, kịp thời; lấy người dân là trung tâm, chủ thể của ứng phó đe dọa an ninh phi truyền thống.

Sáng 18/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước nhận thức rất sớm về vấn đề an ninh phi truyền thống và đã ban hành nhiều nghị quyết, chiến lược, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải đổi mới tư duy đối ngoại trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống; cụ thể hóa các kịch bản khung ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống; chuẩn bị lực lượng dự bị sẵn sàng tham gia ứng phó các tình huống; rà soát, nghiên cứu kiện toàn hệ thống cơ quan điều hành; thường xuyên sơ kết, tổng kết và căn cứ tình hình chủ động, kịp thời tham mưu Chính phủ chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Chiến lược./.

Thủ tướng: Người dân là chủ thể của ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống Thủ tướng chỉ đạo phải nâng cao tính dự báo, cảnh báo, nắm chắc tình hình, diễn biến và có thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả dựa trên cơ sở dữ liệu, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.