Quảng bá văn hóa, sản phẩm tiêu biểu trong Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc

Từng là trung tâm khắc in bản mộc của cả nước, kéo dài từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, trải qua hàng trăm năm, nghề in khắc gỗ mộc bản làng Thanh Liễu đã lưu giữ, in hàng nghìn bộ kinh sách, con dấu.