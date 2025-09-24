Multimedia

Infographics

Quảng Ninh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế gấp 1,7 lần mức bình quân chung cả nước

Quảng Ninh đạt tăng trưởng 10,4%/năm, nền kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 395.000 tỷ đồng, thúc đẩy đổi mới và bền vững.

vna-potal-giai-doan-2021-2025-grdp-cua-quang-ninh-gap-17-lan-muc-binh-quan-chung-ca-nuoc-153755860-8293955.jpg

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh (2021-2025), Quảng Ninh đã ghi dấu những bước tiến mang tính bứt phá, khẳng định bản lĩnh của một địa phương tiên phong trong đổi mới sáng tạo, một cực tăng trưởng năng động của vùng và cả nước.

Kinh tế của Quảng Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước tăng 10,4%/năm, cao gấp 1,7 lần so với mức bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế của Quảng Ninh tăng nhanh, năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng nhanh về quy mô và tỷ trọng, trở thành một trụ cột quan trọng. Các đột phá chiến lược cùng nhiều chương trình, đề án trọng điểm được triển khai quyết liệt đã mang lại hiệu quả thiết thực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Ninh #phát triển kinh tế #bứt phá 2021-2025 #tăng trưởng GRDP Quảng Ninh
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Kỹ năng an toàn cần biết khi bão đổ bộ

Kỹ năng an toàn cần biết khi bão đổ bộ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, thúc đẩy hợp tác đa phương.