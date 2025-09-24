Quảng Ninh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế gấp 1,7 lần mức bình quân chung cả nước

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh (2021-2025), Quảng Ninh đã ghi dấu những bước tiến mang tính bứt phá, khẳng định bản lĩnh của một địa phương tiên phong trong đổi mới sáng tạo, một cực tăng trưởng năng động của vùng và cả nước.

Kinh tế của Quảng Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước tăng 10,4%/năm, cao gấp 1,7 lần so với mức bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế của Quảng Ninh tăng nhanh, năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng nhanh về quy mô và tỷ trọng, trở thành một trụ cột quan trọng. Các đột phá chiến lược cùng nhiều chương trình, đề án trọng điểm được triển khai quyết liệt đã mang lại hiệu quả thiết thực./.