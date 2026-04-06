Quốc hội bầu lãnh đạo Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban

Chiều ngày 6/4, theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục tiến hành làm việc về công tác nhân sự, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội.

Quốc hội đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp thứ Nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống điện tử. Sau khi danh sách được thông qua, Quốc hội tiến hành bầu các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu báo cáo trước Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 3 dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đối với Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 6 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Đối với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đối với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

