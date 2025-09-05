Rộn ràng không khí khai giảng năm học mới tại Thủ đô Hà Nội

Sáng 5/9, gần 2,3 triệu học sinh Hà Nội cùng cả nước bước vào năm học mới 2025-2026 trong không khí rộn ràng. Năm nay, lễ khai giảng đặc biệt ý nghĩa khi gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn quốc, kết nối trực tiếp và trực tuyến tại 34 tỉnh, thành.

Tại trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Hà Nội, lễ đón 427 học sinh lớp 1 diễn ra trong không khí rộn ràng, nhiều tiết mục văn nghệ và món quà nhỏ từ thầy cô đã tiếp thêm niềm vui, động viên các em vững bước năm học mới./.