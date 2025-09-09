Sa Pa lọt vào top 8 điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ ở châu Á năm 2025

Sa Pa là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 8 "Điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ ở châu Á năm 2025."

Theo bảng xếp hạng của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách các "Điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ ở châu Á năm 2025."

Dữ liệu từ Agoda tiết lộ lượng tìm kiếm Sa Pa tăng 21%, minh chứng cho sức hấp dẫn đang ngày càng lan tỏa của điểm đến này.

Theo Agoda, nổi tiếng với ruộng bậc thang và các bản làng dân tộc thiểu số, Sa Pa làm say lòng du khách bằng nét văn hóa địa phương đặc trưng, bên cạnh khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của dãy Hoàng Liên Sơn nhìn từ đỉnh núi Fansipan, ngọn núi cao nhất Việt Nam được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương".

Trong những điểm đến vùng núi yên bình, Sa Pa ngày càng trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mong muốn hòa mình vào văn hóa bản địa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ.

Lễ thượng cờ đặc biệt trên đỉnh Fansipan chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: TTXVN phát)

Trừ mùa mưa bão từ tháng 6-8 hằng năm, toàn bộ thời gian còn lại Sa Pa luôn khoác lên mình bức tranh thiên nhiên rực rỡ với đặc trưng của các mùa: mùa xuân có hoa mận, hoa đào khoe sắc; mùa hạ ngập tràn màu xanh biếc của mạ non xen lẫn với ánh sáng mờ bàng bạc của sương sớm; mùa thu lại rực rỡ sắc vàng trên khắp thung lũng ruộng bậc thang; vào mùa đông, Sa Pa không chỉ như bồng bềnh trong mây mù mà đôi khi còn được phủ trắng trong tuyết (một cảnh tượng hiếm thấy ở vùng khí hậu nhiệt đới) khiến nơi đây càng trở nên kỳ thú.

Các buổi chợ phiên đặc thù miền sơn cước trở thành một trong những lý do thu hút du khách. Sự kết hợp giữa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa đặc sắc đã đưa Sa Pa xứng đáng là một trong những điểm đến vùng núi hấp dẫn bậc nhất châu Á.

Bảng xếp hạng của Agoda thu thập từ dữ liệu tổng hợp từ lượng tìm kiếm điểm lưu trú từ ngày 15/2-15/8/2025, tại các điểm đến có dân số dưới 50.000 người, ở 8 thị trường châu Á.

Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Cao nguyên Cameron (Malaysia), Khao Yai (Thái Lan) và Puncak (Indonesia). Nối tiếp lần lượt theo sau là Fujikawaguchiko (Nhật Bản), Kenting (Đài Loan), Sapa (Việt Nam), Munnar (Ấn Độ) và Pyeongchang-gun (Hàn Quốc) cũng góp mặt trong top 8 điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ được yêu thích hàng đầu tại Châu Á.

Trước đó, hồi tháng 1/2025, Agoda cũng đã công bố Sa Pa là thị trấn nhỏ được du khách tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam dựa trên lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú trên nền tảng này.

Nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, Sa Pa sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với núi non trùng điệp, khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm.

Đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như H’Mông, Dao Đỏ, Tày… Du khách đến Sa Pa có thể tìm hiểu phong tục, tập quán, tham gia các lễ hội truyền thống và thưởng thức những món ăn đặc sản như thắng cố, lợn cắp nách, cơm lam...

Sa Pa không thiếu các điểm du lịch nổi bật như Fansipan - “nóc nhà Đông Dương”, núi Hàm Rồng, các bản làng dân tộc như bản Cát Cát, Tả Van, Tả Phìn đẹp như tranh vẽ.

Sa Pa cũng là thiên đường trekking với những cung đường xuyên rừng, qua suối và bản làng. Đặc biệt, nhiều du khách đến đây để săn mây vào sáng sớm, ngắm nhìn những khoảnh khắc có một không hai của thiên nhiên.

Nếu đến Sa Pa vào dịp này, du khách sẽ có cơ hội tham dự Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2025.

Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp chuyển từ xanh sang vàng ở Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Lễ hội có chủ đề “Sa Pa - Ngày hội mùa vàng” diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10/2025 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi động, đậm đà bản sắc vùng cao Tây Bắc, là dịp để thúc đẩy du lịch của vùng đất phát triển mạnh mẽ.

Lễ hội mùa Thu, thuộc chuỗi sự kiện Lễ hội 5 mùa của Sa Pa, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc Sa Pa, đồng thời kích cầu du lịch gắn với sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP địa phương.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức hứa hẹn nhiều hấp dẫn, đặc sắc như: Show diễn thời trang “Vũ điệu thổ cẩm”; Trải nghiệm Văn hóa vùng cao, Chợ tình Sa Pa với các hoạt động trải nghiệm một số quy trình làm trang phục truyền thống dân tộc và một số sản phẩm khác...: nhuộm chàm và in hoa văn trên vải; may, thêu thổ cẩm; mặc thử các trang phục dân tộc truyền thống của Sa Pa; trình diễn các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, các trò chơi dân gian; ẩm thực: quy trình đồ xôi, giã bánh dày, cơm lam...

Ngày hội trên danh thắng Quốc gia núi Hàm Rồng với hoạt động 2 giải leo núi; trình diễn các nghề thủ công; trưng bày trang phục dân tộc; trải nghiệm các món ăn truyền thống của các đồng bào dân tộc vùng cao.

Trưng bày “Di sản miền sương mây,” trải nghiệm không gian nhà truyền thống, tái hiện và tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc sinh sống tại khu vực Sa Pa. Đó còn là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn nghệ theo khung giờ: múa khèn, hát then, lửa trại, nhảy sạp, múa xòe, đám cưới người Dao đỏ và tái hiện chợ tình Sa Pa.

Ngoài ra du khách còn có cơ hội trải nghiệm Hoa dơn thóc tại khu du lịch cáp treo Fansipan, trình diễn các hoạt động văn hóa, ẩm thực: làm xôi màu, giã bánh dày, trò chơi dân gian, nhảy sạp, biểu diễn ca múa nhạc dân tộc.:

Năm 2025, hơn 30 sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc, hấp dẫn được tổ chức xuyên suốt các mùa trên địa bàn thị xã Sa Pa; giúp địa phương quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; thúc đẩy liên kết, hội nhập quốc tế; góp phần tăng doanh thu du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

