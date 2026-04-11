Sách khoa học: Khác gì với thông tin từ các nguồn tìm kiếm miễn phí và AI?

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, vấn đề chọn lọc thông tin khoa học hữu ích để tiếp nhận và vận dụng trở nên quan trọng và cấp thiết. Đó là lý do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức buổi giao lưu “Đọc sách khoa học trong thời đại bùng nổ thông tin” ngày 11/4 tại Hà Nội, hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Sự kiện quy tụ ba diễn giả: Ông Vũ Công Lập (nguyên là chuyên gia Vật lý-Lý Sinh của Học viện Quân y, Viện Vật lý Y Sinh học, Viện Khoa học và kỹ thuật Quân sự-Bộ quốc phòng); ông Nguyễn Văn Liễn (nguyên là chuyên gia Vật lý Lý thuyết ở Viện Vật lý, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); ông Phạm Văn Thiều, Phó Tổng thư ký Hội Vật lý Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ.

Đông đảo độc giả tham dự buổi giao lưu tại Thư viện Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Các diễn giả đã chia sẻ những vấn đề như: Sách khoa học có vai trò và giá trị gì trong việc cung cấp kiến thức cho bạn đọc đương thời? Thông tin từ sách sẽ khác gì với thông tin từ các nguồn tìm kiếm miễn phí và công cụ AI?

Theo ông Vũ Công Lập, sách khoa học-công nghệ hiện đang chiếm 10-15% số đầu sách phát hành hàng năm tại Việt Nam. Ông Lập cho rằng sách mảng này không chỉ cung cấp thông tin khoa học mà còn có cả nguồn gốc, ảnh hưởng của của thành tựu ấy trong tương lai. Điều quan trọng là sách chuyên khảo không khô khan mà cũng rất hấp dẫn, và chính cách viết hấp dẫn, giàu chất văn chương, gửi gắm cả suy tư của tác giả chính là điều kiện tiên quyết để phổ biến tác phẩm.

Với việc đọc sách khoa học, ông Phạm Văn Thiều đưa lời khuyên rằng độc giả phải kiên nhẫn, đọc dần dần từng bước, đọc nhiều lần, thì càng ngày sẽ càng thấy hay bởi đây là những cuốn sách mà ngay cả những người có chuyên môn cũng không dễ đọc, nên bạn đọc đừng mong sẽ hiểu ngay.

“Như người ta đọc Kinh Phật, có ai hiểu ngay được lời Phật, nhưng người ta cứ đọc và rồi một ngày sẽ thấm,” ông Thiều nói./.

Ba nhà khoa học: Vũ Công Lập, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Văn Thiều tham gia Chủ biên Bộ sách Khoa học và Khám phá của Nhà xuất bản Trẻ. Từ năm 2008 tới nay, đã có hơn 50 tựa sách khoa học được xuất bản, trải rộng nhiều chủ đề: Sinh học, Hóa Học, Vật lý, Vũ trụ, Công nghệ, Toán học… Trong số đó, có những tựa sách đã được tái bản hàng chục lần như “Lược sử thời gian” (in hơn 30 lần), “Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ,” “Năm phương trình làm thay đổi thế giới,” “Vũ trụ toàn ảnh” (đạt giải thưởng Sách Quốc gia năm 2019). Bộ sách đã tuyển dịch tác phẩm của nhiều nhà khoa học uy tín trên thế giới, trong đó có những tên tuổi mà danh tiếng đã lan tỏa rộng ngoài giới nghiên cứu, như Stephen Hawking, Richard Feynman, Michio Kaku, Trịnh Xuân Thuận… Việc dịch thuật sách khoa học và xuất bản với tác quyền đầy đủ cũng góp phần làm tăng uy tín của Việt Nam trên thị trường xuất bản thế giới và đối với các nhà khoa học quốc tế. Ông Paul J. Steinhardt (tác giả cuốn “Vũ trụ tuần hoàn”) và ông Mehmet C. Oz (tác giả cuốn “Bạn mãi trẻ”) từng viết phần bổ sung và đề tặng riêng cho bản tiếng Việt, sau quá trình trao đổi làm việc với dịch giả.