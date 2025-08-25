Sao Độc lập đánh dấu chặng đường 10 năm: Ngọn lửa truyền thống thắp sáng khát vọng Việt Nam thịnh vượng

Tối 24/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” với chủ đề “Vì một Việt Nam thịnh vượng” đã diễn ra hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối 24/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” với chủ đề “Vì một Việt Nam thịnh vượng” đã diễn ra trong không khí trang trọng và thiêng liêng, hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình được Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Thành phố Hà Nội. Sự kiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Thu lịch sử, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong toàn xã hội. Năm nay, “Sao Độc lập” đánh dấu chặng đường 10 năm, một chương trình chính luận nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa - chính trị, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tình yêu nước qua sóng truyền hình và các nền tảng số.

Chương trình gồm 3 phần, từ những hình ảnh hào hùng của mùa thu cách mạng 1945, đến hành trình đổi mới bền bỉ và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên hội nhập, mỗi tiết mục đều gợi mở một góc nhìn về lịch sử và tương lai của dân tộc.

Điểm đặc biệt của “Sao Độc lập 2025” là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và nghệ thuật đương đại, giúp thế hệ trẻ dễ tiếp cận, thêm tự hào về lịch sử và thấy rõ trách nhiệm đóng góp cho một Việt Nam phồn vinh. Trong không gian nghệ thuật ấy, khán giả không chỉ sống lại những khoảnh khắc hào hùng của cha ông, mà còn được truyền cảm hứng mạnh mẽ để cùng chung tay dựng xây đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Từ ánh sáng ngôi sao độc lập tỏa rạng năm 1945, hôm nay khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng đang tiếp tục được thắp sáng, trở thành nguồn động lực để toàn dân tộc vững bước trong kỷ nguyên mới.