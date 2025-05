Sắp xuất hiện đợt triều cường mới tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ

Chiều tối 25/5 đến ngày 26/5, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.