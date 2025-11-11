Sin Suối Hồ - 'Viên ngọc quý' trên bản đồ du lịch cộng đồng dân tộc Tây Bắc

Du lịch
Ẩn mình trên lưng chừng núi Sơn Bạc Mây, cao hơn 1.500m so với mực nước biển, cách thành phố Lai Châu khoảng 30km, bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu) hấp dẫn du khách đam mê khám phá nhờ cảnh sắc thiên nhiên trùng điệp, hùng vĩ, khí hậu mát mẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vài năm trở lại đây, Sin Suối Hồ trở thành một điểm đến được đánh giá là 'viên ngọc quý' trên bản đồ du lịch Lai Châu cũng như Tây Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tới đây, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều khoảnh khắc như săn mây trên đỉnh núi, khám phá đời sống, văn hoá đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sin Suối Hồ cũng được vinh danh là 1 trong 5 điểm du lịch cộng đồng tốt nhất tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sin Suối Hồ là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, bản làng này còn nổi tiếng với tiêu chí 4 không của cộng đồng cư dân: không uống rượu, không cờ bạc, không sử dụng chất cấm, không lăng nhăng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bản làng này cũng được mệnh danh là "thiên đường trong mây" cùng cảnh sắc hùng vĩ của thác Tình Yêu, thác Trái Tim và những thửa ruộng bậc thang vàng ươm mỗi mùa lúa chín. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngoài ra, du khách còn có cơ hội được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm sắc màu văn hóa địa phương, tham quan chợ phiên Sin Suối Hồ - nơi nghề dệt, thêu thổ cẩm thủ công truyền thống mỗi khi tới mùa lễ hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh các cụ già cần mẫn từng đường kim mũi chỉ dưới những mái hiên nhà cổ không phải hiếm gặp tại bản Sin Suối Hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm 2015, Sin Suối Hồ được công nhận là bản văn hóa du lịch cộng đồng. Một trong những người xây nên "viên gạch" đầu tiên để phát triển bản làng như hiện tại là chị Hảng Thị Sú. Cô gái Mông 30 tuổi đã tích cực quảng bá vẻ đẹp Sin Suối Hồ tới bạn bè bốn phương trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sin Suối Hồ được ban tặng miền khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không chỉ được vinh danh là Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất Việt Nam năm 2025, năm 2023 trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF, Sin Suối Hồ nhận giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3 và năm 2024 Sin Suối Hồ được đề cử tham gia bình chọn là “làng du lịch tốt nhất thế giới." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại Sin Suối Hồ, các giá trị bản địa còn khá vẹn nguyên từ lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, trang phục, ẩm thực, kiến trúc từng ngôi nhà đến những hàng rào đá rêu uốn quanh lối nhỏ dẫn vào bản,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây chính là nguồn tài nguyên vô giá tạo "sức bật" đưa Sin Suối Hồ trở thành "viên ngọc quý" của ngành du lịch Lai Châu cũng như Tây Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến nay, Sin Suối Hồ đã có hàng chục hộ gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống phục vụ khoảng hơn 500 lượt du khách/đêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các hộ dân tại Sin Suối Hồ ngày càng hoàn thiện các dịch vụ giúp lượng khách du lịch tới đây khám phá tăng đều mỗi năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chỉ tính riêng năm 2024 bản đã đón và phục vụ hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 3 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo những người dân bản địa nơi đây, mùa du lịch tại Sin Suối Hồ bắt đầu từ tháng Mười năm trước đến tháng Năm năm sau khi thời tiết vẫn mát mẻ và khung cảnh rất nên thơ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều du khách tới đây nhận xét, Sin Suối Hồ cũng là một bản Mông hiếm có với du lịch được quy hoạch tổng thể, khang trang, sạch đẹp, có kiến trúc riêng mang đậm bản sắc dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân Sin Suối Hồ cho biết, nơi đây mùa nào cũng đẹp. Mùa Xuân có hoa đào, hoa mận. Mùa Hè có không khí trong lành với những dòng suối mát rượi. Mùa Thu, ruộng bậc thang vàng ươm cả đất trời. Mùa Đông cả bản làng chìm trong sương khiến phong cảnh trở nên lãng mạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chỉ một lần tới bản Sin Suối Hồ, chắc chắn du khách sẽ muốn quay lại để có thể một lần nữa sống chậm trong sự bình yên, nguyên sơ, thuần khiết của bản làng Mông "chìm trong sương". (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sin Suối Hồ - 'Viên ngọc quý' trên bản đồ du lịch cộng đồng dân tộc Tây Bắc

Sin Suối Hồ là bản văn hóa du lịch cộng đồng đầy sức hút cho du khách muốn khám phá và trải nghiệm cuộc sống, văn hoá của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

