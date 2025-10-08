Sơn La: Tạm giữ hình sự 12 đối tượng đuổi đánh khiến người đi đường tử vong

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ chết người xảy ra tại xã Mường La (tỉnh Sơn La).

Theo đó, sáng 3/10, sau khi tổ chức liên hoan sinh nhật của Lường Văn Đăng (sinh năm 2007, trú tại xã Mường La, tỉnh Sơn La), các đối tượng gồm: Lường Việt Đông (sinh năm 2006), Lường Trung Hiếu (sinh năm 2008), Lường Văn Đăng (sinh năm 2007), Tòng Văn Lý (sinh năm 2007), Lò Văn Hùng (sinh năm 2003), Cà Văn Vũ (sinh năm 2008), Lò Văn Khánh (sinh năm 2005), Lường Văn Tâm (sinh năm 2007), Lò Ngọc Sơn (sinh năm 2008), Quàng Văn Mới (sinh năm 2006), cùng trú tại xã Mường La; Quàng Văn Hảo (sinh năm 2007), Lường Hải Sơn (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Chiềng Lao rủ nhau xuống trung tâm xã Mường La.

Trong quá trình di chuyển, Lường Việt Đông mang theo một thanh kiếm dài khoảng 1,1m đựng trong vỏ kiếm màu trắng và rủ nhóm đi cùng tìm nhóm thanh niên xã Nặm Păm để “chặn đánh” do Đông có mâu thuẫn trước đó nhưng chưa gặp đối tượng.

Lường Việt Đông rủ cả nhóm lên bãi đất trống của Nhà máy nước xã Nặm Păm để phục kích nhưng không gặp đối tượng. Sau đó, các đối tượng cầm hung khí điều khiển phương tiện quay về hướng trung tâm xã Mường La.

Trên đường đi, nhóm phát hiện 2 thanh niên là Lường Như Thuận (sinh năm 2009) chở theo Cà Văn Việt (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Chiềng Hoa điều khiển xe máy đi ngược chiều nên đã quay đầu xe đuổi đánh.

Do nhóm của Lường Việt Đông truy đuổi hơn 5 km với tốc độ nhanh khiến 2 thanh niên hoảng sợ mất lái lao xe môtô xuống ruộng.

Vụ tai nạn khiến Việt bị văng ra khỏi xe va đập vào đá ở thành bờ ruộng bị thương nặng; Thuận bị thương nhẹ. Sau đó, Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường La nhưng đã tử vong do vết thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

