Tăng nguồn cung rau, củ quả từ các tỉnh phía Nam đảm bảo tiêu dùng của người dân

Các siêu thị tăng nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân do mưa bão. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa thông tin về tình hình cung ứng hàng hóa ứng phó với bão số 3 (tính đến 11h sáng ngày 11/9) tại một số địa phương.

Theo đó, ghi nhận báo cáo từ Sở Công Thương Hà Nội, hệ thống bán lẻ và các chợ, nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn cơ bản được đảm bảo để phục vụ người dân. Một số điểm bán trên địa bàn nằm trong khu vực ngập úng dẫn đến công tác vận chuyển hàng hóa chậm hơn so với thông thường do phương tiện vận chuyển được điều chuyển đến các tỉnh ảnh hưởng nặng nề của Bão.

“Các mặt hàng rau, củ, quả có tăng do mưa, ngập khiến rau bị hỏng và khó khăn trong công tác thu hoạch và vận chuyển. Tuy nhiên, các mặt hàng này đã được chủ động điều chuyển từ nguồn hàng các tỉnh phía Nam để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân,” báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội cho hay.

"Không nên tích trữ hàng hóa quá mức, ưu tiên khu vực ảnh hưởng nặng do mưa bão" Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn Bão số 3 gây ra.

Còn tại Quảng Ninh, tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị, chợ, trong đó có một số địa bàn của tỉnh mặc dù cơ sở vật chất bị hư hỏng do Bão gây ra nhưng các đơn vị vẫn duy trì hoạt động.

Hiện có 130/133 chợ, 11 siêu thị kinh doanh tổng hợp và 342 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn đa số đều duy trì bán các mặt hàng thiết yếu trong đó có rau củ quả, thịt, trứng. Tỉnh Quảng Ninh vẫn đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, giá các mặt hàng cơ bản ổn định, trừ một số mặt hàng như rau xanh, thịt có mức tăng nhẹ từ 10-15% so với thời điểm trước bão.

Trong khi đó, đại diện Sở Công Thương Hải phòng thông tin tại các chợ, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau củ quả nguồn cung dồi dào, nhu cầu mua sắm không có biến động nhiều (tăng 5-10% so với ngày thường). Tại các siêu thị, nguồn cung hàng hóa tăng 80-100% (chủ yếu đối với các mặt hàng thiết yếu).

“Do tâm lý lo ngại mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh phía Bắc kéo dài, ngay từ chiều ngày 10/9, khách hàng vào mua sắm tại các siêu thị tăng đột biến (tăng trên 150-170% so với ngày thường), người dân xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau xanh, các loại đồ ăn sẵn, bánh mỳ, lương khô, sữa, nước, giá cả hàng hóa tại các siêu thị vẫn ổn định so với ngày thường, không có tăng giá các mặt hàng, lượng hàng bán ra tăng mạnh từ 50-80% so với ngày thường,” đại diện Sở Công Thương Hải phòng thông tin.

Còn tại Thái Nguyên, đối với các khu vực bị ngập lụt, tỉnh vẫn triển khai công tác tiếp tế thực phẩm. Ngoài các khu vực bị ngập lụt, việc lưu thông, cung ứng hàng hóa vẫn diễn đầy đủ.

Để góp phần bình ổn thị trường, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại và dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra./.