Tăng trưởng chi tiêu thẻ vượt trội: VIB nhận 3 giải thưởng từ Visa

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với ba giải thưởng trong khuôn khổ Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2025. Các giải thưởng ghi nhận những nỗ lực vượt trội của VIB trong việc đổi mới công nghệ, tăng trưởng quy mô giao dịch và phát triển mảng thẻ doanh nghiệp.

Ba hạng mục giải thưởng gồm gồm Digital Pioneer - Tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam với tính năng PayFlex; Payment Volume Growth - Ngân hàng tăng trưởng vượt trội về doanh số giao dịch thẻ với tỷ lệ tăng trưởng 100%; Supply Chain Payment & Commercial Card Innovation 2025 – Tiên phong trong thanh toán chuỗi cung ứng và đổi mới thẻ doanh nghiệp với VIB Business Card.

Tăng trưởng doanh số giao dịch 100% – Sức bật từ hệ sinh thái thẻ VIB

Giải thưởng Payment Volume Growth ghi nhận thành quả của VIB trong việc mở rộng quy mô giao dịch thẻ. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ Visa đạt 100% so với năm 2024 đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của các dòng thẻ tín dụng và thẻ thanh toán VIB trên thị trường.

Đây là kết quả từ chiến lược phát triển thẻ bài bản, lấy công nghệ và cá nhân hóa làm trọng tâm, giúp mỗi chiếc thẻ không chỉ là công cụ thanh toán, mà còn là trợ lý tài chính cá nhân, phù hợp với từng phong cách sống.

VIB hiện sở hữu danh mục thẻ Visa phong phú, nổi bật như: Hệ sinh thái thẻ dành cho gia đình là Family Link - thẻ tín dụng cho bố và mẹ, hoàn đến 10% cho chi tiêu giáo dục, y tế, bảo hiểm; VIB Ivy Card - thẻ tín dụng dành cho đứa con đầu lòng là sinh viên ưu tú, hoàn tiền cho mọi giao dịch chi tiêu; VIB Junior Smart Card - thẻ thanh toán cho các con từ 6 tuổi được miễn phí thường niên trọn đời và tích điểm mọi loại hình chi tiêu không giới hạn. Đặc biệt, cha mẹ hoàn toàn có thể kiểm soát và cài đặt quản lý mọi chi tiêu của con trên app Max powered by VIB.

Ngoài ra VIB Business Card - thẻ tín dụng doanh nghiệp có thời gian miễn lãi đến 58 ngày, dài nhất thị trường; VIB cũng mới mắt bộ thẻ thanh toán toàn cầu VIB Signature Card, VIB Platinum Card, VIB Smart Card với ưu đãi tích điểm hoàn tiền đến 5%, không yêu cầu chi tiêu tối thiểu - đáp ứng xu hướng đơn giản hóa ví tiền, tăng khả năng chi tiêu trực tuyền và xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, hệ thống ưu đãi VIB Privileges, chương trình “Hội thẻ VIB - Kết nối thẻ, kết đặc quyền” cùng các tiện ích quản lý chi tiêu thông minh trên MyVIB, Max đã tạo nên một hệ sinh thái thẻ toàn diện - nơi mỗi chi tiêu đều mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và tối ưu lợi ích cho người dùng.

Tiên phong triển khai giải pháp thanh toán số với PayFlex

Giải thưởng Digital Pioneer dành cho VIB ghi nhận bước tiến đột phá của ngân hàng với PayFlex, tính năng thanh toán linh hoạt từ mọi nguồn tiền được phát triển trên nền tảng công nghệ Visa Flexible Credential (VFC).

PayFlex cho phép khách hàng sử dụng một thẻ duy nhất để linh hoạt chọn nguồn thanh toán - giữa tài khoản thanh toán (debit) và tài khoản tín dụng (credit) - tùy theo nhu cầu và ưu tiên của từng giao dịch. Tất cả được quản lý hoàn toàn chủ động trên ứng dụng MyVIB mà không cần thay đổi thẻ vật lý.

Giải pháp này giúp người dùng tối ưu lợi ích chi tiêu, chủ động kiểm soát ngân sách và tận dụng tối đa các ưu đãi hoàn tiền, tích điểm của từng loại thẻ. Đồng thời, PayFlex cũng thực sự tạo ra một bước nhảy mới trong cách khách hàng tương tác với thẻ: không còn phải cân nhắc giữa thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ - “một thẻ, nhiều nguồn” chính là tương lai của thanh toán số.

Dấu ấn đổi mới trong thanh toán doanh nghiệp với VIB Business Card

Giải thưởng Supply Chain Payment & Commercial Card Innovation 2025 của Visa ghi nhận sáng tạo của VIB trong mảng thanh toán doanh nghiệp. Thẻ tín dụng VIB Business Card ra mắt đầu năm nay được xem là lời giải cho bài toán quản trị dòng tiền, thanh toán chuỗi cung ứng và tối ưu chi phí vốn cho doanh nghiệp Việt.

Thẻ được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ với các lợi ích nổi bật như miễn lãi đến 58 ngày giúp doanh nghiệp linh hoạt dòng tiền ngắn hạn; không giới hạn thẻ phụ, dễ dàng phân quyền và kiểm soát chi tiêu theo phòng ban; tích hợp thanh toán chuỗi cung ứng cho phép doanh nghiệp thanh toán cho nhà cung cấp, kể cả khi bên nhận chưa chấp nhận thẻ, thông qua nền tảng thanh toán B2B; minh bạch và linh hoạt trong quản lý tài chính, toàn bộ chi tiêu được tổng hợp và phân tích trực tuyến trên ứng dụng VIB Business, giúp tối ưu hiệu quả tài chính.

Bằng cách bứt phá vào lĩnh vực thanh toán doanh nghiệp, VIB vừa mở rộng chiều sâu sản phẩm thẻ, vừa góp phần thúc đẩy xu hướng không tiền mặt trong khối SMEs và chuỗi cung ứng tại Việt Nam thông qua việc cung cấp công cụ thanh toán với hạn mức tín chấp lên đến 1 tỷ đồng qua VIB Business Card và phương thức chấp nhận thanh toán khép kín qua Soft POS/QRCode hoàn toàn tiện dụng, an toàn và chi phí thấp nhất.

Khẳng định mục tiêu dẫn đầu xu thế thẻ tại Việt Nam

Việc được Visa công nhận ở cả ba hạng mục tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của VIB trên thị trường thẻ tín dụng và nay đến thẻ thanh toán. Ngân hàng cũng vừa cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng vào đầu tháng 9, đứng Top 3 chi tiêu toàn thị trường và là một trong 3 ngân hàng Việt Nam hợp tác với cả 3 tổ chức thẻ quốc tế lớn là Visa, Mastercard và American Express.

Từ việc phát hành thẻ cá nhân hóa theo hành vi tiêu dùng, tích hợp công nghệ xử lý giao dịch thế hệ mới, đến hệ sinh thái ưu đãi độc quyền và khả năng quản trị tài chính toàn diện qua ứng dụng MyVIB, Max,VIB đang góp phần định hình tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực thẻ.

Bằng việc liên tục đổi mới, sáng tạo và lấy trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm, VIB đang từng bước củng cố vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu và dẫn đầu xu thế thẻ tại Việt Nam./.

VIB 29 năm - hành trình sáng tạo, nâng tầm trải nghiệm cho triệu khách hàng Việt Kỷ niệm 29 năm, VIB dẫn đầu sáng tạo tài chính cá nhân, ứng dụng công nghệ AI, Big Data, cá nhân hóa dịch vụ, tạo trải nghiệm khách hàng vượt trội.