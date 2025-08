Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai ở Bắc Bộ

Chỉ trong 2 ngày từ 31/7-1/8, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương.

Hiện cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến các địa phương đã và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo sản xuất và cuộc sống.

Thiệt hại nghiêm trọng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn đêm 31/7, sáng ngày 1/8 gây lũ, lũ quét, sạt lở đất làm 10 người chết, mất tích (8 người chết, 2 người mất tích tính đến 6 giờ ngày 2/8); 60 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng tại các xã Xa Dung, Tà Dình; 171 nhà bị ngập, sạt lở tại các xã Mường Luân, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng; 3 điểm trường, 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị ảnh hưởng, thiệt hại; 42 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Nhiều tuyến đường tại xã Xa Dung sạt lở, ách tắc; đường Quốc lộ 12 qua xã Mường Luân bị ngập hoàn toàn; nhiều tuyến đường tại các xã Nà Bủng, Mường Phăng, Na Son, Tìa Dình bị ngập, sạt lở, ôtô, xe máy không đi qua được.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La giải cứu những người tại xã Chiềng Khương bị mắc kẹt trong mưa lũ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ đã cuốn trôi 5 nhà (Mường Lạn 4, Sốp Cộp 1); di dời khẩn cấp 64 hộ dân (1 hộ dân/8 người xã Mường Hung được hỗ trợ bằng trực thăng) đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường xã Phúng Bánh bị sạt lở, ách tắc; quốc lộ 12 đoạn qua các xã Bó Sinh, Mường Lầm, Sông Mã ngập 1,2-1,6m; 5 cầu bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Đến 6 giờ ngày 2/8, các vị trí ngập trên Quốc lộ 12, 4G đã thông xe.

Cùng với đó, có 772 nhà bị ngập (hiện đã hết ngập), 14 bản bị cô lập tại các xã Phúng Bánh, Chiềng Sơ, 1 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại; 3 xã bị mất sóng điện thoại (đến 19 giờ 30 ngày 1/8 còn 5 trạm biến áp mất điện).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng để khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ gia đình người bị thiệt hại, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; tiếp tục thống kê, tổng hợp thiệt hại.

Chỉ đạo quyết liệt

Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 125/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Ngày 1-2/8, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên.

Ngày 29/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 4782/BNNMT-ĐĐ về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.

Ngày 1/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 844/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ trên sông Mã.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp uốc (UNICEF) và công ty cổ phần ACECOOK thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 1.000 thùng mỳ ăn liền, 580 thùng nước uống đóng chai, 290 hộp viên khử khuẩn Aquatabs cho các xã bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên (dự kiến chuyển đến các xã trong ngày 2/8).

Nỗ lực khắc phục hậu quả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả và trao quà, động viên người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Trước tình hình trên, hiện lực lượng chức năng đã huy động tối đa máy móc cùng nhân lực, nỗ lực xuyên đêm thông đường vào vùng sạt lở, lũ quét ở xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biê Phạm Văn Sỹ, từ chiều 1/8 đến rạng sáng 2/8, đơn vị đã huy động hàng chục đầu phương tiện bao gồm máy xúc, ủi tập trung san gạt, hót sụt sạt các điểm sạt lở trên tuyến.

Đến 1 giờ sáng 1/8, đã có thể thông xe ôtô con từ xã Na Son vào bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Việc nỗ lực xuyên đêm thông đường nhằm kịp thời phục vụ cho các lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo giao thông thông suốt nhanh nhất cho người dân.

Sở Xây Dựng đã tập trung nhân lực, máy móc thông đường ở các hướng vào xã Na Son, Tìa Dình và Xa Dung, đây là các địa bàn bị ảnh hưởng nặng do trận lũ quét, sạt lở vào rạng sáng 1/8.

Trong ngày 2/8, lực lượng chức năng tiếp tục thông tuyến từ bản Háng Pu Xi vào trung tâm xã Xa Dung và đảm bảo giao thông tại các khu vực sạt lở.

Về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, từ 16 giờ ngày 1/8, lực lượng chức năng đã bắt đầu tiếp cận được hiện trường lũ quét, sạt lở tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Tại đây, hai cháu nhỏ vẫn đang mất tích dưới lớp bùn đất dày đặc.

Các lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Các chiến sỹ đã phải ngâm mình trong lớp bùn đất cao đến hơn 1m để nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên đến thời điểm trời tối, các lực lượng phải đảm bảo an toàn cho chiến sỹ nên công tác tìm kiếm tạm dừng, đến sáng 2/8 lại tiếp tục triển khai với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng tham gia.

Thượng tá Lương Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngay sáng 1/8, đơn vị đã huy động nhân lực cùng với các lực lượng khác lên đường vào bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên do tuyến đường nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng nên đến cuối chiều, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường và triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Các lực lượng vũ trang cùng với bà con nhân dân trong bản đã triển khai tất cả các cái biện pháp cố gắng tìm các người bị nạn và hỗ trợ người dân di chuyển các đồ dùng gia đình ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở.

Tuy nhiên đến 19 giờ, do trời tối nên lực lượng chức năng tạm thời rút ra ở nhờ một số gia đình trong bản và sáng nay (2/8) tiếp tục triển khai các cái phần việc còn lại., trong đó ưu tiên tập trung tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn đang mất tích. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lớp bùn đất dày.

Trước thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương trong 2 ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai.

Các chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ quét, sạt lở đất ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trực tiếp chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó: tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương; bố trí chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà cửa, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở; huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu trợ.

Trong quá trình tham gia cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai phải lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của tỉnh Điện Biên khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/6/ 2025 và các Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025, số 123/CĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2025, trong đó tập trung: rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán, di dời dân cư khi có mưa lớn, không để bị động, bất ngờ; khuyến cáo, cảnh báo cho người dân, đồng thời chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn, hỗ trợ việc đi lại qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là mưa lớn, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng và người dân biết chủ động phòng, tránh.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực quản lý, kịp thời khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai, nhất là các công trình bảo đảm giao thông, điện, nước, sóng viễn thông, y tế, giáo dục.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động tổ chức đoàn công tác phối hợp, điều phối, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, chỉ đạo tăng cường truyền thông, cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về tình hình thiên tai, công tác chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng để Nhân dân biết, chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn cho người dân kỹ năng nhận biết nguy cơ xảy ra thiên tai và ứng phó với thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ ngay trong ngày 1/ 8 đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến các tỉnh có thiệt hại về người và tài sản để thăm hỏi, động viên, chỉ đạo đôn đốc khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai gây ra. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai./.

Điện Biên huy động lực lượng, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai Đến sáng 2/8/2025, trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng 1/8 tại tỉnh Điện Biên đã khiến 8 người chết, 3 người vẫn đang mất tích, hơn 230 nhà dân bị thiệt hại.