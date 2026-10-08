Tàu vũ trụ Crew-12 rời ISS, bắt đầu hành trình trở về Trái Đất

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết ngày 7/10, tàu vũ trụ Dragon của SpaceX thực hiện sứ mệnh Crew-12 đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), bắt đầu hành trình trở về Trái Đất.

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX, chở 4 phi hành gia, đã tách khỏi ISS vào lúc 8h05 sáng 7/10 (giờ miền Đông nước Mỹ) để bắt đầu hành trình trở về.

Theo NASA, tàu dự kiến hạ xuống vùng biển ngoài khơi bang California vào khoảng 11h34 ngày 8/10, khép lại nhiều tháng làm việc trên quỹ đạo của phi hành đoàn Crew-12.

Phi hành đoàn gồm các phi hành gia NASA Jessica Meir và Jack Hathaway, phi hành gia Sophie Adenot của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), cùng nhà du hành vũ trụ Andrey Fedyaev của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos).

Tàu Dragon được phóng ngày 13/2 bằng tên lửa Falcon 9 từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida của Mỹ./.

Phi hành đoàn mới lên ISS sau chuyến bay nhanh kỷ lục Khoảng 7 giờ 55 phút sau khi thực hiện chuyến bay, khoang tàu Dragon "Grace" của SpaceX đã kết nối với một cổng của ISS, lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất của tàu vũ trụ Mỹ tới trạm không gian này.