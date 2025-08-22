Tây Ninh hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, phường

Ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 96 xã, phường trong tỉnh.

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Tuấn Khanh cho biết Tỉnh ủy Tây Ninh hiện có 100 đảng bộ trực thuộc, gồm 96 đảng bộ xã, phường và 4 đảng bộ trực thuộc.

Từ ngày 4-21/8, 100% đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đại hội thực hiện đầy đủ 2 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (trước hợp nhất) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tây Ninh hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở sớm hơn 10 ngày so với quy định của Trung ương (chậm nhất đến ngày 31/8).

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Tây Ninh, nhìn chung, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy trực thuộc thể hiện sự quyết tâm, khát vọng, tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của tỉnh về đại hội đảng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng được thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, đảm bảo chu đáo, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng.

Chất lượng văn kiện đại hội được nâng lên rõ nét, hầu hết các báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chất lượng với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình đột phá, công trình trọng điểm đề ra sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao, thể hiện rõ tư duy đổi mới, ý chí phấn đấu, khát vọng vươn lên với quyết tâm chính trị cao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Các đại biểu tham dự đại hội thể hiện trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; trung bình mỗi đại hội nhận được trên 60 ý kiến thảo luận, đóng góp.

Công tác chỉ định nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí được chỉ định đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng được nâng lên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị...

Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương đề ra nhiệm vụ trọng tâm chưa thật sự mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mình; một số nhiệm vụ, giải pháp đề ra đạt được mục tiêu, chỉ tiêu chưa rõ, chưa cụ thể.

Việc gợi ý, hướng dẫn thảo luận của Đoàn Chủ tịch ở một số nơi chưa sâu, chưa kỹ, thảo luận tại đại hội ở một số nơi chưa thật sự sôi nổi. Số lượng ý kiến đóng góp của đại biểu vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh chưa nhiều, chưa sâu...

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện tài liệu đại hội; rà soát xây dựng, ban hành quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát.

Các đảng ủy sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội để tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Các đảng ủy trực thuộc khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ; bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý còn khuyết so với quy định; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cấp ủy các cấp.

Các đảng ủy làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031; bên cạnh đó tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nghị quyết năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cũng yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch đề ra. Trong đó, cần khẩn trương tổng hợp các nội dung đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn chỉnh báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 trên cơ sở các đóng góp ý kiến từ đại hội cấp trên cơ sở./.

Tây Ninh: Tăng cường công chức, viên chức về xã, phường do thiếu hụt cán bộ Tây Ninh đẩy mạnh tuyển dụng công chức, viên chức về xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương.