Tây Ninh: Tăng cường công chức, viên chức về xã, phường do thiếu hụt cán bộ

Thực hiện Kết luận số 177-KL/TW ngày 11/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh đang triển khai việc tăng cường công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại các xã, phường.

Việc tăng cường nhân sự được xác định là giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ chính quyền cơ sở khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh triển khai việc đăng ký nguyện vọng của công chức, viên chức về công tác tại xã, phường. Trên cơ sở đó, các cơ quan tổng hợp, đề xuất danh sách cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ.

Nguyên tắc bố trí nhân sự được quy định rõ: Công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương cấp tỉnh sẽ được xem xét bổ nhiệm làm Trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã; công chức, viên chức có chuyên môn, năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn và nằm trong quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng hoặc tương đương sẽ được bổ nhiệm làm cấp phó tại cơ quan, đơn vị ở xã, phường.

Trường hợp công chức, viên chức chuyên môn khác, có năng lực và phù hợp với vị trí còn thiếu, sẽ được điều động hoặc biệt phái về cơ sở, với thời gian biệt phái tối thiểu 6 tháng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định, chủ trương này nhằm giải quyết nhu cầu nhân sự cấp bách tại cơ sở, tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức cấp tỉnh rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lâu dài.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quan tâm phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ và phản hồi văn bản đúng thời hạn để bảo đảm tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân./.

Công bố chính quyền địa phương 2 cấp tại Tuyên Quang, Sơn La và Tây Ninh Ngày 30/6, tại các tỉnh Tuyên Quang, Sơn La và Tây Ninh đã diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định về của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.