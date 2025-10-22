"Tham khảo ý kiến chuyên gia về mô hình tổ chức Trung tâm tài chính quốc tế"

Chiều 22/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nghị định này do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, là một trong 8 nghị định được Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phân công các bộ, ngành xây dựng để triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội. Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng 2 nghị định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ Công Thương, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công an mỗi đơn vị xây dựng 1 nghị định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, Bộ Tài chính đã gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành và 2 địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) về dự thảo Nghị định. Đồng thời, Bộ Tài chính có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị định; tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan, Bộ Tài chính đã bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, trình Chính phủ tại Tờ trình số 722/TTr-BTC ngày 13/10/2025.Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành và 2 địa phương đã cho ý kiến vào các nội dung hồ sơ dự thảo Nghị định, đặc biệt là nội dung Bộ Tài chính xin ý kiến Chính phủ liên quan đến các phương án đề xuất về địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, trong quá trình các bộ, ngành dự thảo các nghị định, Tổ công tác của Thành phố đã tham gia ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo. Sau khi có đủ dự thảo 8 nghị định, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ tổ chức các buổi lắng nghe ý kiến chuyên gia.

Ông Dũng nhấn mạnh, việc lựa chọn mô hình Trung tâm tài chính quốc tế phải làm sao để các nhà đầu tư quan tâm, “để họ vào chơi với ta.” Mô hình chung phải có sự chi phối điều hành ở cấp Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định quá trình tổ chức “sân chơi” trung tâm tài chính. Ông cũng nêu đề xuất về việc thành lập cơ quan điều hành, cơ quan giám sát.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia, nhất là chuyên gia quốc tế để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là mô hình tổ chức của Trung tâm tài chính quốc tế, mô hình này phải được tham khảo ý kiến của quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể đối với các phương án được đề xuất về cơ quan giám sát, cơ quan điều hành, cơ quan giải quyết tranh chấp trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phân tích rõ chức năng, nhiệm vụ, các ưu điểm, hạn chế của từng phương án do Bộ Tài chính đề xuất.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục cho ý kiến vào những nội dung khác của cả 8 nghị định. Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến hợp lý của các cơ quan tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh soạn thảo kỹ quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, lấy ý kiến tham gia của thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành./.

Hoàn thiện 8 nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế với chất lượng tốt nhất Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh các nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế là những nghị định có tầm vóc, ý nghĩa hết sức quan trọng, phải bảo đảm chất lượng tốt nhất.