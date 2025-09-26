Multimedia
“Thần đèn” nói gì trước vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Ông Hoàng Đình Bách cho biết sau khi biết vụ xây nhầm nhà ở phường Thiên Hương (Hải Phòng), ông đã liên hệ hỗ trợ gia đình ông Đỗ Văn Hữu và không thu phí di chuyển.

Bản tin 60s ngày 26/9/2025 gồm những nội dung sau:

Bão Bualoi vào biển Đông, dự báo vùng chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Quảng cáo cờ bạc biến tướng trên MV ca nhạc và Google Maps.

Sức khỏe bé 19 tháng tuổi ở Huế bị chó dữ cắn nhiều vết thương nặng.

Kỳ thủ Việt Nam bước vào trận chung kết Giải cờ tướng thế giới.

Trung Quốc thu hồi hàng loạt sạc dự phòng từ 3 nhãn hiệu nổi tiếng.

Đức đề xuất dùng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine.

Mỹ triệu tập hàng loạt tướng lĩnh về họp gấp tại Virginia./.

#Bão bualoi #xây nhầm nhà hải phòng #quảng cáo cờ bạc #bé 19 tháng tuổi bị chó cắn #lại lý huynh #trung quốc thu hồi sạc dự phòng #tài sản đóng băng của nga #mỹ triệu tập tướng lĩnh #Thần đèn Hoàng Đình Bách #Hoàng Đình Bách

