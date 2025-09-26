Bản tin 60s ngày 26/9/2025 gồm những nội dung sau:

“Thần đèn” nói gì trước vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng.

Bão Bualoi vào biển Đông, dự báo vùng chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Quảng cáo cờ bạc biến tướng trên MV ca nhạc và Google Maps.

Sức khỏe bé 19 tháng tuổi ở Huế bị chó dữ cắn nhiều vết thương nặng.

Kỳ thủ Việt Nam bước vào trận chung kết Giải cờ tướng thế giới.

Trung Quốc thu hồi hàng loạt sạc dự phòng từ 3 nhãn hiệu nổi tiếng.

Đức đề xuất dùng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine.

Mỹ triệu tập hàng loạt tướng lĩnh về họp gấp tại Virginia./.