Thành cổ Quảng Trị thu hút lượng khách tăng kỷ lục trong dịp lễ Quốc khánh

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị thu hút mỗi ngày hàng nghìn người dân trong tỉnh và cả nước đến tham quan, dâng hương, viếng, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Theo Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị, từ ngày 30/8-2/9, di tích đã đón gần 10.000 lượt khách. Đặc biệt, trong ngày 2/9 có hơn 3.800 lượt khách đến tham quan và dâng hương tưởng niệm.

Đây được xem là lượng khách “kỷ lục,” cao hơn nhiều lần so với những dịp trước đây.

Anh Nguyễn Xuân Lộc (khu phố Tân Vĩnh, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho hay sau khi xem bộ phim Mưa đỏ, anh thật sự rất xúc động và muốn đưa gia đình đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Bộ phim tái hiện một phần sự hy sinh của cha ông ta trong 81 ngày đêm khói lửa lịch sử. Khi đứng giữa không gian này, cảm nhận từng viên gạch, mét đất thấm đẫm máu xương, gia đình anh càng cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập, tự do. Anh muốn cho các con hiểu rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có, đó là cái giá phải đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ đi trước.

Đông đảo người dân đến tham quan Di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Đến với Thành cổ, anh không chỉ mong con mình biết tri ân mà còn học được lòng yêu Tổ quốc, trách nhiệm gìn giữ đất nước của thế hệ sau. Ngày lễ Quốc khánh 2/9 vì thế càng trở nên thiêng liêng hơn với gia đình anh.

Thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ ngày 28/6/1972 đến ngày 16/9/1972 được ví như một “túi bom.”

Báo chí phương Tây lúc đó đã bình luận rằng, trong 81 ngày đêm chiến sự, số bom mìn ném xuống Thành cổ Quảng Trị tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.

Dưới sức công phá của một khối lượng bom đạn khổng lồ, thị xã Quảng Trị rộng chưa đầy 3km2 đã nhanh chóng bị san thành bình địa và Thành cổ được xây dựng từ thời vương triều nhà Nguyễn với chu vi gần 2.000m chỉ còn lại những đống gạch đổ nát.

Trong 81 ngày đêm khốc liệt ấy, từng thời khắc đi qua là hy sinh, mất mát nhưng các chiến sỹ quân giải phóng đã làm nên tượng đài sừng sững về ý chí kiên trung, khát vọng độc lập, thống nhất.

Cuộc chiến đỏ lửa Thành cổ năm 1972 đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất tử, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi khắc ghi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Bộ phim Mưa đỏ được ra đời từ kịch bản của nhà văn Chu Lai lấy đề tài về sự kiện lịch sử hào hùng này đã khắc họa sâu sắc sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ với hình ảnh bi tráng “mỗi tấc đất là một tấc máu” của dân tộc cũng như tầm vóc và ý nghĩa của cuộc chiến.

Đây cũng là lời tri ân sâu sắc, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và khẳng định giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, hòa bình hôm nay.Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị cho biết để phục vụ chu đáo người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc về viếng, dâng hương tưởng niệm và tham quan trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Ban Quản lý đã huy động 100% cán bộ, công nhân, viên chức trực thường xuyên, tổ chức thuyết minh, hướng dẫn, phục vụ cả ngày và đêm.

Đông đảo người dân đến thăm quan, viếng tại Di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và công tác hậu cần, tạo không gian trang nghiêm, an toàn, thuận lợi nhất cho đồng bào và du khách.

Mỗi cán bộ, nhân viên đều xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm của di tích, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay.

Hiện Ban Quản lý đang gấp rút triển khai các hoạt động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức chiếu phim Mưa đỏ tại sân Khu di tích cho các gia đình thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công và nhân dân trên địa bàn./.