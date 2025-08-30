Văn hóa
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 - 2025) và Quốc khánh 2/9, thành phố Đà Nẵng như khoác lên mình diện mạo mới với nhiều điểm nhấn trang trí thu hút người dân và du khách. Trong hình là tiểu cảnh được trang trí tại nút giao thông phía Tây cầu Rồng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Ngày từ đầu giờ chiều, tranh thủ trời nắng đẹp, nhiều bạn trẻ đã đến check-in để lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp của thành phố. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Tại vị trí truyền đường Bạch Đằng, đoạn đối diện công viên APEC được trang trí khéo léo đã thu hút lượng lớn người dân và du khách. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dãy băng rôn với những khẩu hiệu ý nghĩa và được trang trí liên tiếp làm rực sáng cả tuyến vỉa hè Bạch Đằng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hưởng ứng ngày Tết Độc lập, Nhà Trưng bày Hoàng Sa đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong hình là tiểu cảnh không gian check-in chủ đề biển đảo tại khu vực tiền sảnh Nhà Trưng bày, thường xuyên thu hút người dân và du khách đến check-in. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Tại khuôn viên Nhà Trưng bày Hoàng Sa được bố trí triển lãm chuyên đề “Vững lòng nơi đầu sóng”, giới thiệu 30 pano ảnh về hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhân dịp này, nhiều khách san ven biển thành phố Đà Nẵng cũng hưởng ứng ngày Tết Độc lập bằng cách treo cờ Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cờ Tổ quốc được treo phía trước mặt tòa nhà của các khách sạn tạo nên không khí lễ hội hướng đến kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên trang trí hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 - 2025) và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Tại tất cả các tuyến phố của thành phố Đà Nẵng, người dân đã chủ động treo cờ Tổ quốc 2 bên đường tạo nên khung cảnh rực rỡ đầy sắc màu trong những ngày này. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu Tết Độc lập

Khám phá vẻ đẹp rực rỡ của thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Độc lập, nơi những đường phố và tiểu cảnh sáng bừng sắc màu, mang đậm không khí lễ hội và tinh thần tự hào dân tộc.

Thanh Phong
