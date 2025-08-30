Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu Tết Độc lập

Khám phá vẻ đẹp rực rỡ của thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Độc lập, nơi những đường phố và tiểu cảnh sáng bừng sắc màu, mang đậm không khí lễ hội và tinh thần tự hào dân tộc.