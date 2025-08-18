Thành phố Đà Nẵng tăng cường sinh viên công nghệ thông tin về 44 xã, phường

Sáng 18/8, có 105 sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin đã được tăng cường đến 44 xã, phường ở thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ địa phương giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng thông tin nhiệm vụ chính của sinh viên khi đến phường, xã là hỗ trợ cán bộ công chức trong việc xử lý các sự cố kỹ thuật về thiết bị như máy tính, máy in, mạng...; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính.

Sinh viên cũng tham gia hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng thiết bị tại trung tâm hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, sử dụng chữ ký số cá nhân, nền tảng số của thành phố như: Danang Smart City, VneID, các ứng dụng tiện ích, ứng dụng công nghệ AI.

Qua rà soát của Sở Nội vụ Đà Nẵng, hiện 69 phường, xã có nhu cầu cần hỗ trợ từ sinh viên ngành công nghệ thông tin. Việc tăng cường 105 sinh viên về các xã, phường sẽ giúp giảm tải áp lực cho các bộ địa phương trong việc vận hành và giải quyết các thủ tục hành chính.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã có trách nhiệm tiếp nhận sinh viên, xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết để sinh viên thực hiện hỗ trợ; đảm bảo các điều kiện thuận lợi để sinh viên hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên và xác nhận vào báo cáo kết quả hoạt động của sinh viên tình nguyện sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Đợt tăng cường kéo dài từ ngày 18-25/8. Sau đó, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các trường, cơ quan sẽ tổ chức những đợt tiếp theo theo nhu cầu của xã, phường và số lượng sinh viên đăng ký. Các sinh viên sau khi kết thúc đợt hỗ trợ sẽ được đơn vị tổ chức đánh giá và trao chứng nhận...

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 11/8 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc "tổ chức đưa sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các phường, xã trên địa bàn," Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (Đại học Đà Nẵng), Đại học Duy Tân triển khai tuyển sinh viên tình nguyện ngành Công nghệ thông tin, ưu tiên sinh viên là người ở tại địa phương đăng ký tham gia hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ đã trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi thực hiện nhiệm vụ thông qua các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, thiết lập nhóm Zalo để hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ để họ hỗ trợ ứng dụng và chuyển đổi số tại địa phương. Sở còn thiết lập đường dây nóng (*1022, 383 1022) và nhân viên kỹ thuật trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn các sinh viên tình nguyện thực hiện tốt nhiệm vụ./.

