Thành phố Hồ Chí Minh: 16 trường thí điểm không dùng điện thoại giờ ra chơi

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại trường học từ năm học 2025-2026. Ngay trong học kỳ I năm học này sẽ có 16 trường học thí điểm thực hiện; từ tháng 1/2026 sẽ triển khai đồng loạt tại tất cả các trường học ở Thành phố.

Thông tin trên được chia sẻ tại hội thảo “Tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi” do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 18/9.

Để triển khai hiệu quả, các trường sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của việc lạm dụng thiết bị điện tử; tăng cường phối hợp, vận động phụ huynh cùng đồng thuận.

Các trường tổ chức hoạt động thay thế trong giờ ra chơi đa dạng và hấp dẫn để học sinh tham gia như thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống.

Cùng với kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt, các trường cũng thực hiện nhắc nhở, phê bình những trường hợp vi phạm, tái phạm nhiều lần và xử lý theo quy định của nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh công nghệ phát triển, điện thoại di động trở thành một phần trong đời sống.

Không chỉ với người lớn, điện thoại di động cũng rất cần thiết với học sinh, để trao đổi thông tin, liên lạc với cha mẹ, bạn bè, tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị này như thế nào để không ảnh hưởng tiêu cực, học sinh không phụ thuộc, lệ thuộc vào thiết bị này là vấn đề cần quan tâm.

Thực tế thời gian qua đã phát sinh những vấn đề tiêu cực liên quan đến việc sử dụng điện thoại thiếu kiểm soát, lộ lọt thông tin, bắt nạt trên không gian mạng, bắt cóc trực tuyến...

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thời gian qua nhiều trường ở Thành phố đã áp dụng các biện pháp khác nhau nhằm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường, song hiệu quả chưa đồng đều và chưa có sự thống nhất.

Việc tổ chức hội thảo nhằm lắng nghe ý kiến của chuyên gia, giáo viên, học sinh, phụ huynh để tìm giải pháp khả thi, tạo sự đồng thuận trong quản lý và sử dụng thiết bị di động tại nhà trường.

Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là hướng đến hạn chế và giáo dục học sinh sử dụng điện thoại đúng cách, không ảnh hưởng đến học tập, không bị lệ thuộc, nhà trường phải bảo đảm điều kiện để học sinh, phụ huynh liên lạc khi cần.

Giờ ra chơi cần là khoảng thời gian học sinh giao lưu, vui chơi, tương tác với thầy cô và bạn bè, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, gắn với mô hình “Trường học hạnh phúc,” tăng cường hoạt động thể chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 2,5 triệu học sinh, hơn 3.500 trường học. Theo quy định hiện hành, học sinh có thể dùng điện thoại di động trong giờ học phục vụ việc học nếu được giáo viên cho phép và không bị cấm dùng trong giờ ra chơi./.

