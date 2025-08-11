Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xem xét giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN

Thông tin về tình tình hình liên quan đến Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (Trường Quốc tế Mỹ AISVN), ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, quyết định giải thể trường theo khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục năm 2019.

Trường hợp nhà đầu tư đảm bảo điều kiện thành lập thì lập hồ sơ để được thẩm định, cho phép thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định hiện hành.

Đề xuất trên được đưa ra do đã hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, trường vẫn không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động, cũng không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động.

Trước đó, ngày 28/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ cũ là xã Long Thới, huyện Nhà Bè) 12 tháng. Quyết định này được đưa ra sau khi Sở xét thấy trường không bảo đảm điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục. Cụ thể, Trường chưa có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; cán bộ quản lý chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trong quyết định đình chỉ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có nêu trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Sở sẽ xem xét, ra quyết định cho phép trường hoạt động giáo dục trở lại. Hết thời hạn đình chỉ mà Trường không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Sở sẽ xây dựng phương án giải thể trường, trình Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định giải thể trường theo quy định.

Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã có văn bản cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ gửi các sở ngành liên quan.

Sở cho biết, đến hết ngày 28/6/2025, phúc đáp từ các đơn vị cho thấy Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ không thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2025 theo quy định; trụ sở Công ty tại số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa, không hoạt động. Đồng thời, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế kỳ tháng 3/2025, tháng 4/2025.

Tổng số tiền còn chậm đóng các loại bảo hiểm của Công ty và Trường (tính đến ngày 31/5/2025) là hơn 31 tỷ đồng. Như vậy, đến hết tháng 6/2025, nhà đầu tư vẫn chưa có phương án tài chính hiệu quả để giải quyết, thanh toán các khoản nợ đối với các cơ quan quản lý khác.

Trước đó, vào tháng 9/2023, nhiều phụ huynh học sinh có con học tại trường này lên tiếng yêu cầu nhà trường trả nợ hàng tỷ đồng. Theo phản ánh của phụ huynh, họ ký hợp đồng cho nhà trường vay không lãi suất để con được miễn học phí chính khóa tại trường. Tuy nhiên, khi con họ kết thúc chương trình học hoặc hoàn tất thủ tục chuyển trường lại chưa được hoàn lại khoản tiền này theo hợp đồng.

Theo nhà trường, trước đây, trường thực hiện việc hoàn trả số tiền đầu tư giáo dục đúng hạn. Sau này, trường gặp khó khăn nên có chậm trễ trong việc hoàn trả các khoản vay. Thời điểm đó, nhà trường cho biết đang đẩy mạnh tái cấu trúc toàn bộ hoạt động tài chính nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và ổn định tài chính lâu dài. Tuy nhiên, trường tiếp tục gặp khó khăn, không đủ điều kiện duy trì các hoạt động giáo dục.

Trường Quốc tế Mỹ AISVN là loại hình trường tư thục, 100% vốn đầu tư trong nước. Trong giai đoạn trước khó khăn, Trường có hơn 1.200 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế; có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên./.

