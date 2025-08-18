Thành phố Hồ Chí Minh: Tử hình đối tượng tấn công chiến sỹ công an gây tử vong

Chiều 18/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hữu Trí (sinh năm 1987) với 4 tội danh gồm: Giết người; cố ý gây thương tích; hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Dương Hữu Trí là hung thủ trong vụ án gây chấn động dư luận xảy ra vào đầu tháng 3/2025, làm chiến sỹ Công an Nguyễn Ngọc Minh Nhật hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ hung hãn, cố ý tước đoạt tính mạng và xâm phạm sức khỏe con người; cố ý hủy hoại tài sản, chống đối lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ; gây hoang mang lo lắng và bất bình trong dư luận.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Hữu Trí mức án tử hình về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", 3 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản," 2 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ"; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, Dương Hữu Trí là đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn (thuộc Phường 7, thành phố Vũng Tàu trước đây) và được test ma túy định kỳ. Ngày 17/2/2025, cán bộ Công an Phường 7 đến nhà đối tượng mời test ma túy nhưng Trí không chấp hành mà có thái độ chống đối, nên vụ việc được báo cáo về lãnh đạo Công an phường.

Ngày 3/3, 4 cán bộ Công an Phường 7 đã đến nhà Trí mời test ma túy nhưng đối tượng không chấp hành, sử dụng hung khí chống đối, đuổi đánh lực lượng Công an làm 1 người bị thương, sau đó đốt cháy 2 xe máy của lực lượng chức năng rồi vào nhà cố thủ.

Khi lực lượng chức năng vận động đưa bố và mẹ của Trí ra ngoài để tránh nguy hiểm thì đối tượng dùng nước sôi tạt làm một người bị bỏng và đe dọa nếu lực lượng vào nhà thì sẽ cho nổ bình gas.

Tiếp đó, khi lực lượng Cảnh sát cơ động (gồm 10 đồng chí) đến làm nhiệm vụ, đối tượng cầm dao xông đến đâm nhiều nhát trúng lá chắn, 1 nhát dao đâm trúng ngực chiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật rồi bỏ chạy vào phòng cố thủ.

Một chiến sỹ khác cũng bị thương ở tay khi đuổi theo đối tượng. Dù nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã không qua khỏi./.

