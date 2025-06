Thời tiết các ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 thế nào?

Chiều 23/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) vừa cập nhật bản tin chi tiết về diễn biến thời tiết trong các ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông 2025 tại các khu vực trên cả nước.

Nhìn chung, các ngày thi, thời tiết tại các khu vực trên cả nước phổ biến ngày trời nắng, có nơi nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa dông.

Hà Nội và khu vực Bắc Bộ phổ biến ngày nắng

Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết phổ biến ngày có nắng, riêng vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày 28/6 có mưa rào và dông rải rác.

Trong đó, từ 7-12 giờ ngày 25/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa có nắng gián đoạn, nhiệt độ 26-33 độ C; từ 12-17 giờ, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, phía Đông Bắc Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ 30-34 độ C.

Hà Nội buổi sáng có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 27-32 độ C; chiều có có nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa dông, nhiệt độ 30-33 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 26/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa có nắng gián đoạn, nhiệt độ 26-33 độ. Hà Nội có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 27-32 độ C. Từ 12-17 giờ có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở phía Tây Bắc Bộ), nhiệt độ từ 31-34 độ C; khu vực Hà Nội có nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa dông, nhiệt độ từ 30-33 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 27/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 26-33 độ C; Hà Nội có nắng gián đoạn, nhiệt độ 27-32 độ C. Từ 12-17 giờ, Bắc Bộ có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ C; Hà Nội có nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa dông, nhiệt độ từ 30-33 độ C.

Trong ngày 28/6, từ 7-12 giờ, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vùng núi và trung du), nhiệt độ phổ biến từ 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; Hà Nội không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 27-32 độ C.

Từ 12-17 giờ, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ phổ biến từ 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông với xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ C.

Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 25-28/6, khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận, chiều tối và đêm 25-26/6 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cụ thể, trong ngày 25/6, từ 7-12 giờ trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-34 độ C; thành phố Đà Nẵng trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-32 độ C.

Từ 12-17 giờ, khu vực Trung Bộ trời nắng, có nơi có nắng nóng; khu vực Trung và Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thành phố Đà Nẵng trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 50-60%, nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ C.

Sang ngày 26/6, từ 7-12 giờ trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 27-34 độ C; thành phố Đà Nẵng trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-32 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 26/6, Trung Bộ trời nắng, có nơi có nắng nóng; khu vực Trung và Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thành phố Đà Nẵng trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 60-80%, nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ C.

Ngày 27/6, từ 7-12 giờ, trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-33 độ C; thành phố Đà Nẵng trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-33 độ C. Từ 12-17 giờ, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 33-35 độ C; thành phố Đà Nẵng trời nắng, nhiệt độ từ 31-34 độ C.

Từ 7-12 giờ, trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-33 độ C; thành phố Đà Nẵng trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-34 độ C. Từ 12-17 giờ, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thành phố Đà Nẵng trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo từ ngày 25-28/6, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 25-26/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, từ 7-12 giờ ngày 25/6, trời nắng, nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 21-27 độ C, nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 25-31 độ C; thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-31 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 25/6, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 25-28 độ C, Nam Bộ từ 29-32 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 60-75%, nhiệt độ phổ biến từ 29-32 độ C.

Ngày 26/6, từ 7-12 giờ trời nắng, nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 21-27 độ C, Nam Bộ từ 25-30 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 26-30 độ C. Từ 12-17 giờ, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 24-28 độ C, Nam Bộ từ 25-32 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, nhiệt độ 27-31 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 27/6, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông, nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ C.

Ngày 28/6, từ 7-12 giờ, trời nắng, nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 21-28 độ C, Nam Bộ từ 25-33 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, nhiệt độ 26-32 độ C.

Từ 12-17 giờ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên 25-29 độ C, Nam Bộ 30-34 độ C, có nơi trên 34 độ; Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông, nhiệt độ từ 30-34 độ C.

Với xu thế thời tiết trên, cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý phụ huynh và học sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ http://kttv.gov.vn/, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Các phụ huynh và học sinh cần cập nhật thường xuyên thông tin dự báo mới nhất để chủ động trong việc di chuyển đến điểm thi đảm bảo an toàn./.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25-28/6. Trong đó ngày 25/6 làm thủ tục dự thi; các ngày 26, 27/6 tổ chức thi; ngày 28/6 là ngày dự phòng.

