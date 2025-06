TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị phương án xử lý phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn tổ chức thi theo chương trình cũ cho thí sinh tự do.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, các địa phương đang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông thứ hai cả nước, việc tổ chức kỳ thi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai từ sớm, đến nay điều kiện từ cơ sở vật chất, nhân lực đến tập huấn và tuyên truyền đã được thực hiện đầy đủ, đảm bảo mọi điều kiện đảm bảo cho kỳ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Năm nay có 99.578 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 8.891 thí sinh so với năm trước), gồm 97.940 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Trong số đó có khoảng 10.000 thí sinh tự do (tăng 5.000 thí sinh so với năm trước).

Để đáp ứng quy mô này, thành phố đã bố trí 171 điểm thi với 4.242 phòng thi, phân bố hợp lý; trong đó 168 điểm thi cho thí sinh theo chương trình 2018 và 3 điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo chương trình 2006.

Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Tất cả các phòng thi đều đảm bảo diện tích tối thiểu 30m2/phòng, bố trí 24 bàn thi/phòng theo đúng quy định.

Hệ thống bảo mật và lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt bảo mật, hệ thống khóa 2 lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn, cùng với việc chuẩn bị hơn 10.000 bộ biên bản các loại.

Thành phố đã huy động 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi, 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển và bàn giao đề thi.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ một điểm mạnh trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi là sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành Thành phố.

Công an tham gia tích cực việc đảm bảo an ninh, bảo mật tuyệt đối từ khâu in sao đề thi đến tổ chức thi và chấm thi. Sở Y tế đã sẵn sàng các phương án chăm sóc sức khỏe và xử lý tình huống y tế.

Tổng công ty Điện lực cam kết đảm bảo nguồn điện ổn định với máy phát điện dự phòng. Các sở Xây dựng, Khoa học Công nghệ, An toàn thực phẩm và Bưu điện đều đã có phương án hỗ trợ cụ thể và toàn diện.

Đặc biệt, Thành phố đã có biện pháp hỗ trợ thí sinh vùng xa, đảo như đảm bảo phà Bình Khánh (kết nối qua huyện Cần Giờ) hoạt động 24/7 với 4 chuyến đặc biệt trong khung giờ cao điểm các ngày thi; bố trí các nhà nghỉ tập trung cho thí sinh ở Thạnh An (huyện Cần Giờ) cùng dịch vụ đưa đón bằng xe buýt.

Không chỉ áp lực về công tác tổ chức thi khi số lượng thí sinh đông, việc thi theo hai chương trình song song và triển khai hệ thống chấm thi mới cũng có thách thức nhất định.

Thành phố đã chuẩn bị các phương án xử lý hiệu quả. Dự kiến, khoảng 850 giám khảo sẽ tham gia công tác chấm thi với hệ thống phòng chấm tự luận và trắc nghiệm riêng biệt, được trang bị đầy đủ camera giám sát và đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Nhận định số lượng thí sinh dự thi đông cùng với việc tổ chức kỳ thi đầu tiên theo chương trình mới, có thể sẽ phát sinh những thách thức mới trong công tác tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã đưa ra các phương án xử lý cho các tình huống cụ thể.

Cụ thể như với trường hợp thí sinh đến điểm thi muộn; thí sinh tạm thời ra khỏi phòng thi hoặc bị ốm, tai nạn trong khi thi; tình huống giám thị ghi sai thông tin trên bài thi; trường hợp đánh sai số thứ tự bài thi; trường hợp cần thay đổi chỗ ngồi cho nhiều thí sinh (mưa, dột…)

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học học phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra, các sỹ tử không thể tránh khỏi tâm trạng lo lắng, căng thẳng.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Vũ Long, giảng viên Tâm lý, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, để các em có thể vượt qua được áp lực, tự tin bước vào kỳ thi, việc đồng hành, chia sẻ của phụ huynh là rất quan trọng.

Giai đoạn này, các con rất cần sự động viên tinh thần từ người thân, vì thế thay vì khảo bài cha mẹ nên chia sẻ, trò chuyện với con. Phụ huynh cũng không nên để sự lo lắng của mình làm ảnh hưởng, áp lực tới con.

Thực tế, lực học, cách học của mỗi em khác nhau, phụ huynh cần tạo sự thoải mái và tin tưởng các con, không áp đặt hay so sánh việc học của con với các bạn khác.

Với sỹ tử, cùng với sắp xếp thời gian học tập hợp lý, các em cần chú ý giữ gìn sức khỏe với chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi, giải trí và thể dục, vận động hợp lý để khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, tự tin vượt qua kỳ thi với kết quả tốt nhất.

Nếu quá lo lắng, các em hãy chia sẻ, tâm sự với người thân để được giải tỏa những cảm xúc không tích cực, để được trấn an và vượt qua kỳ thi./.

Thủ tướng: Không để xảy ra bất cứ tiêu cực nào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Cho rằng trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể xuất hiện những yếu tố, trường hợp đột xuất, bất ngờ, Thủ tướng đặc biệt lưu ý không để xảy ra bất cứ tiêu cực nào trong tất cả các khâu.