Thời tiết đêm 9/5: Cảnh báo dông, lốc, mưa lớn cục bộ tại nội thành Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội.

Trên ảnh vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây gây mưa đang hoạt động trên khu vực huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng sang phía đông.

Trong khoảng 10 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này sẽ gây ra mưa rào và có thể có dông cho các huyện nói trên, sau đó có khả năng lan sang các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các quận nội thành khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng đó, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Gia Lai và Lâm Đồng do mưa lũ hoặc dòng chảy gây ra.

Dự báo thời tiết đêm 9 và ngày 10/5

Thủ đô Hà Nội

- Nhiệt độ dao động từ 24-26°C vào ban đêm và 29-31°C vào ban ngày.

- Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to. Từ chiều mai, mưa tăng lên mức vừa đến to, có nơi mưa rất to.

- Gió nhẹ, chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3 từ chiều mai. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, có nơi dưới 23°C; cao nhất từ 31-34°C, một số nơi trên 34°C.

- Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ chiều mai, mưa gia tăng, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ ban đêm 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C; ban ngày từ 28-31°C, có nơi cao hơn.

- Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to.

- Từ chiều mai, mưa vừa đến to, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ, chuyển Đông Bắc cấp 2-3 từ chiều mai; vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, cao nhất 30-33°C, riêng phía Nam có nơi trên 35°C. Khu vực phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

- Từ chiều mai có mưa vừa đến to, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C; cao nhất tại phía Bắc khu vực này 33-36°C, phía Nam 31-34°C.

- Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, mưa rào và dông vài nơi.

- Phía Bắc khu vực này từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Khu vực Tây Nguyên

- Nhiệt độ ban đêm từ 20-23°C, ban ngày 30-33°C, có nơi cao hơn. Có mây, ban ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông rải rác.

- Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, cao nhất 31-34°C. Ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông rải rác.

- Gió Tây Nam cấp 2–3. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông./.

Bắc Kạn xác minh nguyên nhân cây bí xanh thơm chết hàng loạt Khoảng 80-100% cây bí xanh thơm ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, bị chết, nguyên nhân được xác định do nấm gây bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh héo vàng (bệnh héo cây) gây ra.