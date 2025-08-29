Thời tiết ngày 29/8: Mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/8), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/8 đến 3h ngày 29/8 có nơi trên 50mm như: Trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 92,8mm; Trạm Yang Nam (Gia Lai) 51mm; Trạm Hồ Đá Đen (Thành phố Hồ Chí Minh) 59,6mm.

Dự báo mưa lớn trong 24-48 giờ tới (từ chiều tối và đêm 29/8 đến đêm 30/8): Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến: 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Thời gian mưa chủ yếu là chiều tối và đêm 29/8 đến đêm 30/8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cường suất mưa lớn hơn 150mm/3h. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Thời gian mưa chủ yếu là chiều tối và đêm 29/8 đến đêm 30/8.

Ngoài ra, chiều và đêm 29/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn hơn 60mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Theo dự báo, lượng mưa ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng từ 30-50 mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ Thanh Hóa đến Huế 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8 tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 2.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hồi 1h ngày 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ vĩ Bắc, 114,9 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10km/h. Ở đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) và trạm Huyền Trân (Thành phố Hồ Chí Minh) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến gió mạnh, mưa trong 24h tới: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông: gió cấp 6-7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Sóng cao 3-5m.

Phía Nam khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2-3,5m.

Đêm 29/8, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Thanh Hóa: gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3m. Vùng biển từ Nghệ An đến Huế: gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/8, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong dông có khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng trên 2m.

Cảnh báo ngày và đêm 30/8, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) và vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế: gió cấp 6-7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng cao 3-5m.

Bắc Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6, giật cấp ; sóng cao 2-3,5m; biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5m; biển động.

Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m; biển động mạnh. Rủi ro thiên tai dự báo cấp 2; riêng Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến Huế cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết ngày và đêm 29/8/2025 tại các khu vực trên cả nước cụ thể như sau: Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; chiều tối và đêm có nơi xảy ra mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

Áp thấp nhiệt đới tăng cấp, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 360km Đến 19 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Nghệ An đến thành phố Huế với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h.